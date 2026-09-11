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«No tiene que ser Lionel Messi»: por qué Brenden Aaronson es perfecto para el Leeds mientras a la estrella del USMNT se le exige aportar una ayuda vital a Dominic Calvert-Lewin
Aaronson es recompensado con un nuevo contrato en el Leeds
Eso se ha convertido en el mantra colectivo del Leeds. Daniel Farke y su directiva han cerrado varias operaciones astutas en el mercado de fichajes, lo que ha permitido confeccionar una plantilla tremendamente competitiva en Elland Road.
La permanencia en la Premier League se aseguró la temporada pasada con relativamente pocos sobresaltos, después de un inicio lento, con retoques tácticos que dieron el resultado final necesario. Además, en la última ventana se realizaron más incorporaciones, lo que permitió disfrutar de un inicio invicto, en la competición liguera.
Aaronsen ha estado entre los goleadores y estrenó su cuenta en la 2026-27 en la derrota en la tercera ronda de la Carabao Cup ante el Chelsea. Fue recompensado en verano con un nuevo contrato hasta 2029.
El jugador de 25 años ha vivido un notable cambio de fortuna en el Leeds, después de sufrir el descenso en su temporada de debut y recibir críticas por marcharse inmediatamente cedido. Regresó para ayudar a sellar el título del Championship en 2024-25.
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La estrella de la selección de Estados Unidos resume de qué va el Leeds
Su disposición a hacer el trabajo sucio por el bien de la causa ha sido muy valorada por una afición apasionada, y el nacido en Nueva Jersey ha demostrado ser un recurso útil. Preguntado por si el enérgico estadounidense resume lo que representa el Leeds, Pennant, en declaraciones ofrecidas por cortesía de NetBet Sport, dijo a GOAL: «Eso es el Leeds de principio a fin. Y eso es lo que la afición espera y exige.
«No hace falta ser Lionel Messi, pero si tienes ritmo de trabajo, corazón y ganas, ellos lo van a valorar y te harán saber que lo valoran. Eso es todo lo que piden.
«Entienden que el Leeds United no va a hacer fichajes de 125 millones aquí y allá, pero lo mínimo que puede hacer un jugador cuando se pone la camiseta del Leeds es, no necesitas calidad, simplemente correr, entrar al tackle, trabajar duro. Eso es ser un buen profesional, tener buen corazón por el club».
Calvert-Lewin necesita ayuda para marcar goles
Aunque el compromiso de Aaronson no puede ponerse en duda, su rendimiento puede mejorar. Marcó cuatro goles en la Premier League la temporada pasada. Dominic Calvert-Lewin sigue asumiendo gran parte de la responsabilidad del Leeds en el último tercio.
Sobre la necesidad de que otros den un paso al frente, Pennant añadió: «Se alimenta del apoyo. Se alimenta de balones al área, de suministro. Si haces eso, él se colocará ahí y probablemente, nueve de cada diez veces, estará ahí y la ganará.
«Ha tenido buen aspecto en la pretemporada, ha tenido buen aspecto al inicio de la temporada. Pero no es un delantero que vaya a coger el balón en la línea del centro del campo, irse de tres jugadores, crear sus propias jugadas y marcar por la escuadra.
«Hay que surtirle. Es como Erling Haaland. Si no le abasteces, realmente no te va a marcar goles. Así que, en cuanto solucionen eso, consigan ese suministro y pongan centros al área, eso es un sueño para Calvert-Lewin».
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Calendario del Leeds 2026-27: el Newcastle, próximo rival
Ese es un desafío que Aaronson debe asumir, ya que a menudo se le pide que actúe como delantero de banda o mediapunta creativo. Tiene la capacidad técnica para tener un mayor impacto, pero nunca ha sido prolífico.
El Leeds ha encontrado la manera de sacar más resultados adelante esta temporada, mientras se trazan planes ambiciosos dentro y fuera del campo, con el regreso a la acción en la Premier League previsto para el lunes, cuando reciba al Newcastle en West Yorkshire.
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