Se espera que un capitán siga la línea marcada y evite polémicas. Al ser preguntado sobre si Mbappé es el candidato ideal para asumir el rol de capitán en la era de Zinedine Zidane, su compatriota Aliadiere —en declaraciones realizadas en colaboración con BetVictor Online Casino— declaró a GOAL: «No tiene por qué ser el mejor jugador ni el más ruidoso; debe ser alguien que lidere con el ejemplo y muestre el camino correcto.

También cuenta cómo te diriges a la prensa y la imagen que proyectas: cómo hablas del entrenador y de tus compañeros, y cómo calmas los ánimos.

Ser capitán cuando todo va bien es fácil; lo importante es cómo se afronta cuando las cosas se complican. Así que, sinceramente, no estoy seguro.

En cuanto a dar ejemplo con su juego y su trabajo, sí lo hace. Pero después de algún partido, cuando los ánimos están caldeados, ha criticado la táctica del entrenador; aunque creas que es justo, hacerlo ante la prensa tras perder una semifinal del Mundial solo echa más leña al fuego.

Todo el mundo espera que alguien se queje o critique al seleccionador o a un compañero, así que tu papel es calmar los ánimos y ser realista sin perder la cabeza.

«Tiene muchas cualidades para ser capitán, mantiene una excelente relación con Didier Deschamps y es un gran líder en el campo. Fuera de él, cada uno maneja la decepción a su manera, pero sigo pensando que es el hombre adecuado para el brazalete».