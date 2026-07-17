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«No tiene por qué ser el mejor jugador»: ¿Es Kylian Mbappé, el máximo goleador de la historia, el capitán adecuado para Francia?
Mbappé integra la temible delantera de Francia.
Mbappé, máximo goleador histórico del París Saint-Germain, no es un capitán que grita a sus compañeros. Prefiere recibir el balón y elevar el nivel del equipo. En ataque cuenta con el apoyo de Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Bradley Barcola.
Pese a este talento, Francia no alcanzó su tercera final consecutiva tras caer en semifinales contra España en 2026.
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Mbappé se pronunció tras la derrota en la semifinal del Mundial
Antes de dejar el cargo, Didier Deschamps dirigirá un último partido: el sábado por el tercer puesto contra Inglaterra. Mbappé llega empatado con Lionel Messi, con ocho goles en la lucha por la Bota de Oro.
El «galáctico» del Real Madrid ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo la estrella más brillante de la constelación francesa, asumiendo el jugador de 27 años la responsabilidad de ser el talismán de la selección.
A veces parece malhumorado y no teme expresar sus ideas, como cuando cuestionó la táctica y la «comunicación» de Deschamps tras la derrota ante España.
¿Debería Mbappé ser el capitán de Francia con Zidane?
Se espera que un capitán siga la línea marcada y evite polémicas. Al ser preguntado sobre si Mbappé es el candidato ideal para asumir el rol de capitán en la era de Zinedine Zidane, su compatriota Aliadiere —en declaraciones realizadas en colaboración con BetVictor Online Casino— declaró a GOAL: «No tiene por qué ser el mejor jugador ni el más ruidoso; debe ser alguien que lidere con el ejemplo y muestre el camino correcto.
También cuenta cómo te diriges a la prensa y la imagen que proyectas: cómo hablas del entrenador y de tus compañeros, y cómo calmas los ánimos.
Ser capitán cuando todo va bien es fácil; lo importante es cómo se afronta cuando las cosas se complican. Así que, sinceramente, no estoy seguro.
En cuanto a dar ejemplo con su juego y su trabajo, sí lo hace. Pero después de algún partido, cuando los ánimos están caldeados, ha criticado la táctica del entrenador; aunque creas que es justo, hacerlo ante la prensa tras perder una semifinal del Mundial solo echa más leña al fuego.
Todo el mundo espera que alguien se queje o critique al seleccionador o a un compañero, así que tu papel es calmar los ánimos y ser realista sin perder la cabeza.
«Tiene muchas cualidades para ser capitán, mantiene una excelente relación con Didier Deschamps y es un gran líder en el campo. Fuera de él, cada uno maneja la decepción a su manera, pero sigo pensando que es el hombre adecuado para el brazalete».
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Mbappé, el «galáctico», entra en el debate por el Balón de Oro
Mbappé, con aún muchos años y grandes torneos por delante, ya suma 105 convocatorias con Francia y 64 goles desde su debut en 2017.
Ya es campeón del mundo desde 2018 y seguirá en las conversaciones anuales del Balón de Oro. Francia sabe que tiene un talento especial y seguirá recurriendo a él para inspirarse, aunque resistirá la tentación de aumentar su carga de trabajo ya enorme.
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