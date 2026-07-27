Di María envió un mensaje claro sobre el futuro de su compañero de toda la vida, Messi, tras la emotiva campaña de Argentina en el Mundial 2026. A pesar de que el veterano delantero se acerca a los 40, Di María cree que el ocho veces ganador del Balón de Oro sigue en la élite. Tras la derrota 2-1 de Rosario Central ante Belgrano, el extremo insistió en que el capitán sigue siendo dueño de su destino.

«Leo debe seguir mientras él quiera», afirmó el exjugador del Real Madrid y el PSG. «A sus 39 años ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores y no tiene límites».

Sus palabras llegan en un momento clave para la Albiceleste, sobre todo tras la revelación de Leandro Paredes: Messi podría despedirse de la escena internacional en la final del Mundial 2026.



