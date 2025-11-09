Getty Images Sport
'No tiene alma ni esencia para el Real Madrid' - exjugador arremete contra Lamine Yamal tras su comportamiento en El Clásico
La rivalidad de LaLiga se desborda en El Clásico
Hubo un tenso enfrentamiento entre Lamine Yamal y varios jugadores del Real Madrid durante el reciente Clásico, tras los comentarios polémicos que el joven prodigio del Barcelona había hecho antes del partido. En una transmisión de la Kings League en Twitch, Yamal acusó al Madrid de “robar y quejarse” de los árbitros, lo que provocó el enojo en la plantilla merengue.
Después de la victoria del Madrid por 2-0, varios futbolistas confrontaron al extremo azulgrana, quien supuestamente se burló de ellos al abandonar el campo. En redes sociales, Jude Bellingham publicó una foto celebrando acompañada del mensaje: “Hablar es barato. ¡¡¡HALA MADRID SIEMPRE!!!”
En otra publicación viral de Instagram, Yamal respondió con un desafiante: “NOS VEMOS EN LA PUERTA DEL TÚNEL.” El internacional español Dani Carvajal también tuvo un cruce con el joven durante el incidente, aunque el seleccionador de La Roja restó importancia al episodio posteriormente.
La leyenda del Real Madrid arremete
Como uno de los delanteros más prolíficos de su época, Iván Zamorano consolidó su estatus de leyenda en el Real Madrid gracias a su determinación y su instinto goleador. Conocido como “Iván el Terrible”, el chileno lideró al equipo hacia el título de LaLiga 1994-95, temporada en la que terminó como máximo anotador con 28 goles y se llevó el prestigioso Trofeo Pichichi, otorgado por los principales periodistas deportivos de España.
'No tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid'
“No ficharía a Lamine para el Real Madrid. Es un crack, pero no tiene la esencia de lo que representa un jugador del Madrid. Ficharía a Pedri; él es un fenómeno y lo demuestra sin hablar. Es humilde, dice lo justo, y esa es la esencia. Lamine Yamal no tiene ni el alma ni la esencia del Madrid. En el Barcelona está bien; aquí no. Es otra historia, otro club completamente distinto. El Real Madrid es un equipo de clase y cultura, y sus jugadores deben representar eso.”
El exdelantero chileno añadió: “Nunca escuché a Messi decir que robamos, y él era el mejor del mundo. A un chico de 17 años al que se le da tanta atención por lo que dice… lo que debe hacer es demostrarlo en el campo, y hablar después. El Barcelona tiene que ayudar a encauzar a Lamine Yamal; solo así llegará a ser un gran jugador. Los que dejan un legado están hechos de otra madera.”
El agente sale en defensa de Lamine Yamal
El agente de Lamine Yamal, Jorge Mendes, intervino en la polémica y declaró a Mundo Deportivo: “No entiendo todo el ruido alrededor de Lamine Yamal. Todos hemos sido jóvenes de 18 años alguna vez. Lo que debemos hacer es apoyarlo y ayudarlo lo más posible, porque es un gran valor para el club. Lamine es el jugador del que todo el mundo habla: hay un consenso de que es un futbolista destacado tanto en el presente como en el futuro.”
Mendes agregó: “Tener a todos mirándote también conlleva una gran responsabilidad y presión. Lo está manejando muy bien, y la mejor manera de seguir ayudándolo es permitir que se concentre exclusivamente en su trabajo. Lamine sabe perfectamente qué debe hacer dentro y fuera del campo, y eso es exactamente lo que está haciendo: mantenerse tranquilo, trabajar duro y no hablar demasiado. Es un chico muy inteligente y disciplinado. Actualmente está lidiando con un pequeño problema físico junto con el club, manejándolo de la mejor manera mientras sigue jugando. Lo fundamental es que se recupere adecuadamente y continúe aportando al equipo. Hablar poco y enfocarse en el trabajo es esencial.”
