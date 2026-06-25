El exentrenador del Liverpool FC, que cosechó grandes éxitos, admitió que, al principio de su etapa en Inglaterra, no supo valorar al delantero. El técnico, de 59 años, recuerda el momento de su primer encuentro: «Recuerdo cuando lo vi por primera vez en el Brighton; ni siquiera sabía que era alemán», afirmó Klopp.
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«No tenía ni idea de que fuera alemán»: Jürgen Klopp tuvo que buscar en Google a un jugador de la selección alemana
Sin embargo, las cualidades deportivas del delantero llamaron inmediatamente la atención de Klopp en la Premier League. La potencia y el estilo de juego de este jugador, hoy de 29 años, causaron gran impresión.
Klopp recordó su reacción: «¡Uf! ¿Quién es este jugador? Tuve que buscarlo en Google». Y se sorprendió al descubrir que era alemán.
El ascenso de Undav había pasado desapercibido: no se formó en las canteras habituales, sino en el fútbol senior de la Regionalliga y la 3.ª Liga, hasta llegar, tras algunas escalas, al primer plano.
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Undav logró su gran salto a la fama en el Union Saint-Gilloise
A Klopp le impresiona esta trayectoria. El exentrenador elogió la sencillez del jugador: «Sabe de dónde viene. Sabe dónde estaba hace solo unos años. Jugó en categorías inferiores hasta que, de repente, todo encajó».
Undav dio el salto al Union Saint-Gilloise belga y, en 2022, el Brighton lo fichó por siete millones de euros.
Tras una cesión al VfB Stuttgart, el club alemán lo fichó en 2024 por algo menos de 27 millones de euros. Antes del Mundial, el Stuttgart renovó su contrato hasta 2029 con una opción de prórroga de un año.
Deniz Undav se convierte en el suplente estrella del Mundial, sin igual en su género
En el Mundial, Undav está justificando la confianza depositada en él. Se ha convertido en uno de los puntos fuertes del equipo de Julian Nagelsmann. En solo 56 minutos ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias.
Para Klopp, Undav es un «tema positivo» y debe mantener su actitud y dinamismo. Aunque reconoce que sus actuaciones como suplente no le dan derecho a un puesto en el once. «Eso lo debe decidir el seleccionador, que tiene la visión de conjunto; nosotros solo podemos especular», afirmó.
Eso sí, Klopp sugirió cómo lo usaría: «Yo seguiría dando entrada a Deniz Undav desde el banquillo».
Parece que Nagelsmann comparte esta visión: ante Ecuador, Undav volverá a arrancar en el banquillo. Los únicos cambios en el once alemán afectan a los jugadores lesionados. Antonio Rüdiger sustituirá a Nico Schlotterbeck (rotura del ligamento medial), y David Raum ocupará el lateral izquierdo por Nathaniel Brown. Así lo anunció el seleccionador en la rueda de prensa previa al partido del jueves por la noche (hora central europea).