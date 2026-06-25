«No tenía ni idea de que fuera alemán»: Jürgen Klopp tuvo que buscar en Google a un jugador de la selección alemana

Sin embargo, las cualidades deportivas del delantero llamaron inmediatamente la atención de Klopp en la Premier League. La potencia y el estilo de juego de este jugador, hoy de 29 años, causaron gran impresión.

Klopp recordó su reacción: «¡Uf! ¿Quién es este jugador? Tuve que buscarlo en Google». Y se sorprendió al descubrir que era alemán.

El ascenso de Undav había pasado desapercibido: no se formó en las canteras habituales, sino en el fútbol senior de la Regionalliga y la 3.ª Liga, hasta llegar, tras algunas escalas, al primer plano.