Hablando con Realmadrid TV después de la ceremonia, Silva no pudo ocultar su alegría por unirse al gigante europeo. El centrocampista reveló que vestir la famosa camiseta blanca había sido siempre una ambición largamente acariciada.

«Estoy muy feliz», admitió Silva. «Cuando vienes aquí, estás en esta sala con el presidente y te enseñan todos los trofeos. Ya sabía lo grande que es el Real Madrid, pero de verdad lo sientes en persona. Estoy muy feliz de jugar en este club.

«Desde que era un niño, cuando todavía no sabes si llegarás a ser futbolista o no, tu sueño es jugar en un club como el Real Madrid. Estar aquí, jugar en este club, intentar ganar trofeos y seguir la senda ganadora del Real Madrid, es muy especial».