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«¡No tenía dudas!»: Bernardo Silva revela la VERDAD sobre su fichaje por el Real Madrid
Bienvenida oficial del Madrid
La Ciudad Real Madrid acogió esta semana la ceremonia oficial de bienvenida a Silva. El presidente del club, Florentino Pérez, recibió personalmente al centrocampista portugués en la sala de juntas para cerrar el esperado traspaso. Silva firmó un contrato de dos años que le mantendrá en la capital de España hasta el 30 de junio de 2028. Para conmemorar la ocasión, al mediapunta se le entregó una réplica del estadio y un reloj. El jugador, de 32 años, llevará el dorsal 20 en el inicio de su nueva etapa en España.
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Un sueño de infancia
Hablando con Realmadrid TV después de la ceremonia, Silva no pudo ocultar su alegría por unirse al gigante europeo. El centrocampista reveló que vestir la famosa camiseta blanca había sido siempre una ambición largamente acariciada.
«Estoy muy feliz», admitió Silva. «Cuando vienes aquí, estás en esta sala con el presidente y te enseñan todos los trofeos. Ya sabía lo grande que es el Real Madrid, pero de verdad lo sientes en persona. Estoy muy feliz de jugar en este club.
«Desde que era un niño, cuando todavía no sabes si llegarás a ser futbolista o no, tu sueño es jugar en un club como el Real Madrid. Estar aquí, jugar en este club, intentar ganar trofeos y seguir la senda ganadora del Real Madrid, es muy especial».
Sin dudar cuando llamó el Real Madrid
El centrocampista también reveló que no necesitó que le convencieran cuando el Real Madrid hizo su primer acercamiento. Aceptó de inmediato la oferta para mudarse a la capital de España sin dudarlo ni un instante.
«Cuando el Real Madrid me llamó, no tuve ninguna duda», declaró Silva. «Cuando me llamaron y me dijeron que estaban interesados, dije que sí inmediatamente, sin pensármelo dos veces, porque creo que es la mejor opción para mí, para mi carrera y para mi familia. Estar aquí es un sueño hecho realidad».
- AFP
Debut en LaLiga ante el Espanyol
Silva hizo su debut no oficial con el club durante una victoria por 2-1 en pretemporada sobre el conjunto húngaro Ferencvaros. Posteriormente participó en partidos de preparación contra el Deportivo de La Coruña y el Schalke alemán.
Con la preparación de pretemporada completada y su presentación ya finalizada, el centrocampista centra ahora toda su atención en la competición oficial. Ya está plenamente integrado en la plantilla y listo para dejar su huella oficial en España.
El jugador portugués se prepara para hacer su debut oficial en La Liga con el Madrid en su próximo partido liguero. El Real Madrid tiene previsto desplazarse al RCDE Stadium para enfrentarse al Espanyol.
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