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«No tengo palabras, estoy muy orgulloso»: Matheus Cunha responde al mensaje de Ronaldo tras marcar en la victoria de Brasil sobre Escocia en el Mundial
Una leyenda reconoce a un nuevo heredero
Desde su llegada al Manchester United procedente del Wolverhampton el verano pasado, el delantero ha recibido muchos elogios, pero pocos tan destacados como el respaldo público de «O Fenómeno». Tras la victoria de Brasil 3-0 sobre Escocia el miércoles, Ronaldo publicó en redes sociales una comparación directa entre sus propias hazañas y el momento de forma de Cunha.
El ex9 de la Seleção publicó una imagen: a un lado, su celebración en la final del Mundial 2002 ante Alemania; al otro, Cunha corriendo tras marcar a Escocia. Añadió un pie de foto que se hizo viral: «La última vez que un 9 celebró así, ya sabéis lo que pasó».
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La emotiva reacción de Cunha ante su ídolo
Cunha, actual ‘9’ de la selección a las órdenes de Ancelotti, respondió al mensaje del tres veces Jugador Mundial de la FIFA: «¡Mi ídolo! No tengo palabras de lo orgulloso que estoy».
Conmovido, la estrella del United homenajeó al hombre que marcó a una generación de delanteros. Y, sobre el dorsal, añadió: «Siempre será tuyo. Si quieres pasar por aquí para echar una mano… Es que solo quería ver algo…».
Las hazañas en el Mundial justifican la inversión del United
Las actuaciones de Cunha en Norteamérica han justificado la confianza del Manchester United. Tras una temporada de debut en Old Trafford con 10 goles y cuatro asistencias que ayudaron al club a terminar tercero en la Premier League, mantuvo el impulso durante el parón internacional. A pesar de empezar en el banquillo contra Marruecos, se hizo indispensable para Ancelotti.
Tras su doblete ante Haití y el tanto frente a Escocia que clasificó a Brasil, su eficacia goleadora solo le sitúa por detrás de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinícius Júnior en la lista de máximos anotadores del torneo.
- AFP
Impulsando la era de Carrick
Mientras Brasil se prepara para los dieciseisavos de final, los aficionados del United siguen el partido con creciente entusiasmo. Cunha está demostrando que puede soportar la presión de los grandes escenarios, una cualidad fundamental para el equipo de Michael Carrick, que busca seguir avanzando. Su capacidad para liderar el ataque de la Seleção sugiere que podría convertirse en la pieza clave del United en los próximos años.