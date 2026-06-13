«No tengo ni idea de qué hablan»: Jude Bellingham y Morgan Rogers defienden la polémica convocatoria de Inglaterra para el Mundial

En una entrevista con el canal de YouTube de Inglaterra, Bellingham defendió a Henderson.

«Es muy divertido, el más gracioso de esta concentración, hace reír a todo el mundo y une a la gente», admitió Bellingham. «Si alguna vez hay un problema, y tienes 22 o 23 años, puede que te parezca un poco exagerado [sacarlo a colación], pero él se encargará de abordarlo por ti. Si hay un problema entre dos personas, él las reunirá.

Hasta el cuerpo técnico acude a él para resolver problemas. No tiene ego: es un capitán que ha ganado la Premier y la Champions y aún así prepara los ejercicios de remate. No tendría que ser tan humilde, pero cada día entrena con intensidad y empuja a todos a mejorar.

«No entiendo cómo no se puede admirar eso. No tienen ni idea. Tú, que llevas aquí una semana, sabes lo importante que es. Es reservado con la prensa y eso ha dado pie a inventos sobre su presencia. Pero para nosotros, los que estamos dentro, es el primer nombre en la alineación».