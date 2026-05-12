«No tengo motivos para quejarme»: la superestrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, revela cómo afronta su condición de «celebridad internacional»

Para Mbappé, pasar de ser un prodigio adolescente en el Mónaco a un fenómeno comercial mundial fue tan rápido como uno de sus sprints. Lleva una vida en la que ni siquiera puede comprar una baguette sin causar revuelo, y ha debido adaptarse a un mundo donde cada movimiento lo coreografían su equipo de seguridad y sus asesores.

A pesar de la intensa presión y de la sensación de no pertenecerse, el delantero del Real Madrid mantiene los pies en la tierra.

«Intentaré ser positivo», declaró a Vanity Fair. «Está bien. Es difícil, porque sientes que ya no te perteneces, que perteneces a todos. Pero, al mismo tiempo, es una vida que elegimos».

“Quizá no hasta este punto, pero la elegimos. Nos comprometimos. Y es difícil ver lo malo cuando millones expresan su gratitud, su admiración y su amor. Quejarse me parece un poco ingrato”.