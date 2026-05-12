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«No tengo motivos para quejarme»: la superestrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, revela cómo afronta su condición de «celebridad internacional»
La vida bajo los focos
Para Mbappé, pasar de ser un prodigio adolescente en el Mónaco a un fenómeno comercial mundial fue tan rápido como uno de sus sprints. Lleva una vida en la que ni siquiera puede comprar una baguette sin causar revuelo, y ha debido adaptarse a un mundo donde cada movimiento lo coreografían su equipo de seguridad y sus asesores.
A pesar de la intensa presión y de la sensación de no pertenecerse, el delantero del Real Madrid mantiene los pies en la tierra.
«Intentaré ser positivo», declaró a Vanity Fair. «Está bien. Es difícil, porque sientes que ya no te perteneces, que perteneces a todos. Pero, al mismo tiempo, es una vida que elegimos».
“Quizá no hasta este punto, pero la elegimos. Nos comprometimos. Y es difícil ver lo malo cuando millones expresan su gratitud, su admiración y su amor. Quejarse me parece un poco ingrato”.
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Navegando por las turbulencias de Madrid y París
Desde su llegada a España, el escrutinio sobre Kylian Mbappé ha crecido, y algunos medios locales lo tachan de individualista en sus malos momentos. El jugador reconoce haber madurado mucho desde sus inicios en la capital. «No siempre he gestionado bien esta situación», reconoció. «Me hice famoso muy joven y no tenía la sabiduría, la apertura mental ni la empatía para ponerme en el lugar de los demás y entender que, a veces, solo me verán una vez; nunca volverán a verme, salvo en la televisión. Ahora intento ser más empático, aunque a veces la gente se pase de la raya».
El peso del brazalete de capitán
Como capitán de Les Bleus, Mbappé ya no es solo el delantero estrella; es el rostro de Francia. Tras su hat-trick en la final del Mundial 2022, que terminó en derrota, el jugador de 27 años busca llevar una tercera estrella a la camiseta francesa.
No ve las inmensas expectativas de sus compatriotas como una carga, sino como un rasgo cultural compartido. «A los franceses les encanta quejarse. A los franceses les encanta ser infelices. Simplemente somos franceses», bromeó al hablar de la presión que se vive en su país.
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Listo para volver a liderar Francia
A pocos meses de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Mbappé se muestra listo para guiar a Francia. «Representar a tu país es lo más grande», afirmó.
“Entras en la galaxia de los jugadores internacionales”. Tras la dolorosa derrota en Catar, mira al futuro: “Hay que seguir adelante; no se puede volver atrás. Debemos convertir esa decepción en motivación para cambiar el curso de la historia, llegar a otra final y traer de vuelta la tercera estrella”.