«No tengáis ninguna duda»: Lamine Yamal lanza un mensaje desafiante de cara al Mundial tras regresar de una lesión en el sorprendente empate de España ante Cabo Verde

Yamal estuvo de baja casi dos meses por lesión. Por eso la selección española fue cautelosa: el cuerpo técnico lo mantuvo en el banquillo y lo lanzó en los últimos 20 minutos ante 67 640 aficionados.

Pese a dominar la posesión, España no pudo superar a Cabo Verde y el partido terminó 0-0. Ya clave en la Euro 2024 y en el título liguero del Barcelona 2025-26 con seis goles y doce asistencias en 26 partidos, su entrada devolvió la chispa ofensiva a la Roja.