Modric, de 40 años, no piensa retirarse, pero aún no revela dónde jugará la próxima temporada. El centrocampista del AC Milan se prepara para su quinto Mundial y asegura que los récords personales y las negociaciones de contrato quedan atrás ante la ambición de brillar con Croacia.

Su contrato con el Milan vence este verano y puede prorrogarlo un año, pero aún no ha tomado una decisión y se rumorea que se retirará tras el Mundial.

De momento, prefiere centrarse en el torneo: «Estoy concentrado exclusivamente en ayudar al equipo de la mejor manera posible».

A dos partidos de llegar a los 200 con Croacia, rechaza hablar de una gira de despedida.