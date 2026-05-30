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«¡No tenemos a Pelé ni a Ronaldo!» - Carlo Ancelotti admite que Brasil carece de estrellas para el Mundial, ante los temores por la lesión de Neymar, y prioriza el esfuerzo colectivo
Responsabilidad colectiva frente a figuras individuales
El seleccionador de Brasil, Ancelotti, restó importancia a la idea de tener una «estrella» indiscutible. En la previa del amistoso contra Panamá en el Maracaná, el exentrenador del Real Madrid destacó que el camino al éxito en el Mundial se basa en repartir la carga, no en el talento individual.
«El jugador más experimentado debe asumir más responsabilidad; el más joven, menos presión. Todos tenemos mucha responsabilidad y presión, así que debemos compartirla para que disminuya», afirmó Ancelotti en rueda de prensa. «A veces se dice que Brasil no tiene una estrella. Quizá sea cierto, no tenemos a Pelé, Romario ni Ronaldo, pero podemos compartir la responsabilidad».
Hemos trabajado mucho la defensa y seguiremos haciéndolo. No quiero quitarles creatividad a los de ataque; tienen mucha calidad. En defensa trabajamos cada día hasta el último partido del Mundial; todos, defensas, laterales y centrocampistas, tienen un papel importante».
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El dilema físico de Neymar
A pesar del llamamiento de Ancelotti a un enfoque de grupo, la forma física de Neymar sigue siendo el principal tema de conversación en la concentración de la Seleção. La presión sobre Brasil es inmensa, pues busca recuperar su antigua gloria tras caer en cuartos de final en los dos últimos Mundiales; su último título data de 2002. El exdelantero del Santos, aún máximo goleador histórico de la selección, se recupera de una lesión de grado dos en la pantorrilla y aún no ha entrenado con balón.
Su lesión ha desatado especulaciones sobre su presencia en el partido inaugural del Mundial en Nueva Jersey el 13 de junio. Aunque Ancelotti había dicho que solo convocaría a jugadores al 100 % de su forma física, ha hecho una excepción con su emblemático ‘10’, pese a que aún se recupera y a los informes que llegan desde el Santos.
Ancelotti aclara los criterios de selección
Al explicar por qué incluyó a Neymar pese a su anterior exigencia sobre la forma física, Ancelotti admitió que sus comentarios anteriores tenían matices. El italiano confía en la experiencia del veterano delantero, que ha jugado 128 partidos con Brasil y marcado 79 goles. Neymar ha jugado 13 partidos en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, y ha marcado ocho goles. Ancelotti confía en que recupere su mejor nivel para las fases decisivas del torneo, aunque ahora esté fuera de la preparación.
«En marzo dije que todos debían estar al 100 % físicamente, pero no aclaré que podía convocar a quien no lo estuviera en ese momento pero llegara así al Mundial. Hemos perdido a Militão, Rodrygo y Estevão, pero Neymar estará al 100 %», explicó el seleccionador.
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Esquivar la presión con ingenio italiano
Presionado sobre si lamentaba incluir a Neymar en la lista de 26 por el riesgo de lesión, Ancelotti descartó la idea con un proverbio italiano. Ratificó su decisión, sobre todo porque Brasil enfrentará a Marruecos, Escocia y Haití en el Grupo C. El técnico italiano reiteró que la estrella siempre estaría en sus planes una vez presentada la lista definitiva en el museo.
«En Italia decimos: si mi abuela tuviera ruedas, sería un coche. Cuando llegué al museo, Neymar estaba en la lista», bromeó.