«No te vayas, no merece la pena»: el técnico del Real Madrid Jose Mourinho revela cómo evitó que Vinicius Junior fichara por el Arsenal

Mourinho ha desvelado la franca conversación que mantuvo con Vinicius y que convenció al delantero brasileño para ampliar su estancia en Madrid este verano. El extremo había entrado en los últimos 12 meses de su anterior contrato con el Real Madrid, lo que significaba que podría haberse marchado gratis del Santiago Bernabéu el próximo año.

El Arsenal fue alertado de la situación y se puso en contacto con el entorno del jugador después de que las conversaciones contractuales se estancaran durante el invierno. El Arsenal seguía siendo optimista sobre la posibilidad de cerrar un golpe sensacional, con Mikel Arteta deseoso de añadir al brasileño a su línea ofensiva. Sin embargo, Vinicius optó por firmar un contrato de seis años que le vincula al gigante español hasta 2032.