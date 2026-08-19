AFP
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«No te vayas, no merece la pena»: el técnico del Real Madrid Jose Mourinho revela cómo evitó que Vinicius Junior fichara por el Arsenal
Mourinho detalla su intervención en el contrato de Vinicius
Mourinho ha desvelado la franca conversación que mantuvo con Vinicius y que convenció al delantero brasileño para ampliar su estancia en Madrid este verano. El extremo había entrado en los últimos 12 meses de su anterior contrato con el Real Madrid, lo que significaba que podría haberse marchado gratis del Santiago Bernabéu el próximo año.
El Arsenal fue alertado de la situación y se puso en contacto con el entorno del jugador después de que las conversaciones contractuales se estancaran durante el invierno. El Arsenal seguía siendo optimista sobre la posibilidad de cerrar un golpe sensacional, con Mikel Arteta deseoso de añadir al brasileño a su línea ofensiva. Sin embargo, Vinicius optó por firmar un contrato de seis años que le vincula al gigante español hasta 2032.
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El consejo crucial del Special One al brasileño
En una entrevista con El Chiringuito de Josep Pedrerol, Mourinho habló sobre el papel que desempeñó para alejar a Vinicius de las garras del Arsenal. The Special One rechazó las afirmaciones de que la renovación de contrato se debiera únicamente a él e insistió en que el delantero se ha enamorado de Madrid. Sin embargo, el técnico portugués admitió que mantuvo una conversación directa y sincera con la estrella para ayudar a convencerlo de que siguiera en España.
«Obviamente hablé con él, pero Vinicius se ha enamorado del Real Madrid», reveló Mourinho. «Lo único que le dije fue: “Vini, ¿adónde quieres ir? Solo has estado en Brasil y solo conoces el Real Madrid... Solo entiendes al Real Madrid cuando te vas. Cuando te vas, es cuando te das cuenta de lo que es el Real Madrid. No te vayas. No merece la pena”».
El crecimiento del grupo convenció al extremo para quedarse
El Arsenal se había mostrado cada vez más esperanzado con cerrar un acuerdo a medida que las negociaciones entre el Madrid y Vinicius se rompían, pero el jugador terminó sintiéndose positivo con la trayectoria bajo Mourinho. El técnico del Real Madrid explicó que el entorno progresivo y la fuerte ética de trabajo dentro de la plantilla desempeñaron un papel crucial para asegurar el futuro del atacante.
«Creo que lo que ha sentido en cuanto al crecimiento del grupo, la forma en que hemos estado trabajando y evolucionando, le ha dado una sensación muy importante», añadió Mourinho. «Vinicius es otra máquina, es un placer verle trabajar. Tenemos muchísima calidad».
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El Real Madrid espera su estreno en LaLiga
Con su futuro a largo plazo completamente asegurado, Vinicius volvió a la acción con el Madrid en un amistoso de pretemporada contra el Deportivo La Coruna y el Schalke la semana pasada. Ahora se espera que tenga un papel destacado el sábado, cuando el equipo de Mourinho abra su campaña de Liga a domicilio ante el Espanyol.
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