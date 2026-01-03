El último partido de Mudryk con el Chelsea fue en noviembre de 2024 y luego, al mes siguiente, todo se desmoronó. El exjugador del Shakhtar Donetsk fue acusado de un delito de dopaje por la Asociación de Fútbol y, aunque mantenía su inocencia, enfrenta una prohibición de cuatro años, ya habiendo pasado un año fuera del juego.

Cuando su suspensión provisional fue impuesta a finales de 2024, recurrió a Instagram para escribir: "Puedo confirmar que he sido notificado de que una muestra que proporcioné a la FA contenía una sustancia prohibida. Esto ha sido una conmoción total, ya que nunca he consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna regla, y estoy trabajando estrechamente con mi equipo para investigar cómo podría haber ocurrido esto. Sé que no he hecho nada malo y tengo la esperanza de volver al campo pronto. No puedo decir más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda."