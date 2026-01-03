Getty Images Sport
'No te rindas conmigo' - El olvidado hombre del Chelsea Mykhailo Mudryk insta a los fanáticos a apoyarlo, insinuando un posible regreso después de su suspensión por dopaje
Mudryk apela su inocencia
El último partido de Mudryk con el Chelsea fue en noviembre de 2024 y luego, al mes siguiente, todo se desmoronó. El exjugador del Shakhtar Donetsk fue acusado de un delito de dopaje por la Asociación de Fútbol y, aunque mantenía su inocencia, enfrenta una prohibición de cuatro años, ya habiendo pasado un año fuera del juego.
Cuando su suspensión provisional fue impuesta a finales de 2024, recurrió a Instagram para escribir: "Puedo confirmar que he sido notificado de que una muestra que proporcioné a la FA contenía una sustancia prohibida. Esto ha sido una conmoción total, ya que nunca he consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna regla, y estoy trabajando estrechamente con mi equipo para investigar cómo podría haber ocurrido esto. Sé que no he hecho nada malo y tengo la esperanza de volver al campo pronto. No puedo decir más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda."
- Getty Images Sport
A Mudryk le dijeron que es "100 por ciento inocente"
Mudryk se unió al Chelsea en enero de 2023 en un acuerdo por un valor de hasta £88 millones ($118.5m), y desde entonces, ha marcado 10 goles en 73 partidos. Como resultado de su suspensión, se informó que su antiguo club, Shakhtar, podría perder £30m ($40m) en complementos. Sin embargo, el director de fútbol del equipo ucraniano, Darijo Srna, insistió en que esto no era un gran problema para ellos y cree que Mudryk no ha hecho nada malo.
Dijo el pasado septiembre: "Cuando hablamos de Mudryk, no pensamos en el dinero, hablamos sobre el ser humano. Nos sentimos muy apenados por él. Sabemos que es 100% inocente - lo demostrará. Lo apoyamos como un exjugador, un ser humano y un amigo. No creemos que el dinero sea importante."
Mudryk agradece a los aficionados por su apoyo
Desde que fue prohibido, Mudryk ha mantenido un perfil bajo, aunque publica actualizaciones en las redes sociales de vez en cuando. Para marcar el comienzo de 2026, el internacional ucraniano dijo que no podía esperar para ver a sus seguidores pronto, sugiriendo potencialmente un resultado positivo de este caso. También les suplicó, diciendo: "Por favor, no se rindan conmigo".
Dijo en una historia de Instagram: "Feliz Año Nuevo a todos mis fans. Solo quería agradecerles por su apoyo. Veo todos sus mensajes y realmente los aprecio, así que por favor no se rindan conmigo como yo no me rindo conmigo mismo. No puedo esperar para verlos pronto."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para el problemático Chelsea?
Mientras Mudryk aparentemente se mantiene positivo, muchos de los seguidores del Chelsea están sintiendo todo menos eso en este momento. El polvo aún se asienta tras el despido del entrenador Enzo Maresca después de un desacuerdo con la directiva del club. Aunque Liam Rosenior de Estrasburgo es el favorito para suceder al italiano en el banquillo de Stamford Bridge, el entrenador interino Calum McFarlane está haciendo su mejor esfuerzo para mantener las cosas bajo control en los Blues antes de enfrentarse al Manchester City en el Etihad el domingo.
Él dijo a los reporteros tras el despido de Maresca: "Ha sido unas 24 horas locas, un torbellino como pueden imaginar, pero también muy agradable y emocionante. Solo puedo ser positivo al respecto. Hay una cultura realmente buena en el club, en términos del apoyo del primer equipo, los directores, todos parecen interesados. Siempre hay un poco de presencia de la academia allí [en los partidos de U21]. Con toda honestidad, es exactamente lo mismo de siempre. Estamos aquí por la misma razón. El entrenamiento fue genial hoy, hubo una energía realmente buena. Realmente no sabes qué esperar, pero la energía y el entusiasmo fueron excepcionales hoy. Estuvieron realmente enfocados, motivados y con hambre. Tenemos un juego muy importante el domingo. Reece [James] ha sido brillante, ha sido un verdadero líder en el grupo y ha ayudado al personal y a los jugadores a prepararse para el domingo."
Anuncios