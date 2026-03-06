Getty Images Sport
«No te lo puedes imaginar»: Michael Ballack rompe a llorar al hablar por primera vez sobre la trágica muerte de su hijo en un accidente de quad
Abriéndose sobre la terrible experiencia
Los bomberos y los médicos intentaron reanimar al adolescente, pero fue declarado muerto en el lugar del accidente. Ballack ha hablado ahora sobre esta terrible experiencia en una emotiva entrevista con Sky en Alemania, en la que reflexiona sobre el inmenso dolor y el proceso de seguir adelante con su vida tras una pérdida tan devastadora.
La devastación de perder a un hijo
Durante la entrevista, se le preguntó a Ballack cómo había lidiado con la devastadora pérdida durante los últimos años. Tras una larga pausa, la antigua estrella de los Blues respondió: «Difícil. No te lo puedes imaginar. Ni siquiera se puede describir con palabras. Es un proceso de represión. Cada uno lo afronta de manera diferente. Apenas puedo hablar de él. Me gustaría decir mucho más, pero me abruma emocionalmente». Añadió: «Por eso es un proceso de negación, en el que intentas sobrellevarlo en tu vida cotidiana... Por supuesto, entonces tienes más miedos. ¿Qué más podría pasar?».
Tragedia en Portugal
Según el Daily Mail, el accidente ocurrió en un terreno irregular cerca de la casa de vacaciones de la familia, sin que hubiera otros vehículos involucrados. El diario portugués Jornal de Noticias, a través del Daily Mail, sugirió que Emilio estaba dando marcha atrás con el quad cuando perdió el control. Emilio era uno de los tres hijos que Ballack tiene con su exmujer, Simone Lambe; la pareja también tiene otros dos hijos, Louis y Jordi. La familia estaba disfrutando de unas vacaciones de verano en la región de Setúbal cuando se produjo el terrible accidente a las afueras de su propiedad.
Una nueva perspectiva
El ex capitán de Alemania admitió que una tragedia así cambia radicalmente tu forma de ver el mundo. Dijo: «La vida es preciosa. La vida que llevamos es un privilegio. La suerte y la mala suerte también juegan un papel importante. El destino... A pesar de todo lo que se habla del destino, naturalmente quiero enfrentarme a él. Eso me da fuerzas de nuevo, esta tarea y, al mismo tiempo, la comprensión de que la vida sigue».
