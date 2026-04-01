Markus Babbel, campeón de Europa en 1996 y actualmente comentarista de televisión, se ha mostrado a favor de que el seleccionador nacional Julian Nagelsmann convoque a Nicolo Tresoldi para su plantilla del Mundial. El delantero ha brillado recientemente con la selección alemana sub-21 y, por ello, se ha ganado una convocatoria para el torneo del próximo verano, afirmó el exdefensa.
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«No te equivocarás si lo incluyes»: Markus Babbel aboga por un delantero sorpresa en la convocatoria alemana para el Mundial
«No te equivocarás si lo fichas. Creo que Julian Nagelsmann sigue buscando ese delantero centro clásico», dijo Babbel en Pro7 Maxx. Tresoldi, del Club Brugge, tiene «ese olfato para saber dónde va a caer el balón», comentó, reconociendo así al jugador de 21 años una cualidad típica de los goleadores. «Para mí, es el delantero centro clásico», añadió Babbel.
Tresoldi había convencido recientemente con un doblete en la victoria por 3-0 de la selección alemana sub-21 contra Irlanda del Norte en la fase de clasificación para la Eurocopa. En el 2-0 del martes en Grecia no logró marcar.
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Nicolo Tresoldi puede elegir entre Alemania, Italia y Argentina
Tresoldi creció en Italia y llegó a Alemania a los 13 años. A los 18 años obtuvo la nacionalidad alemana y enseguida se abrió paso en las selecciones juveniles alemanas. Hasta ahora, Tresoldi se había mantenido abierto a cambiar de federación, siendo la selección italiana la opción más probable para él, aunque también podría jugar con Argentina, el país natal de su madre.
Tras la eliminación de Italia en la repesca del Mundial contra Bosnia, ya no tiene la opción de participar en el Mundial en caso de recibir una posible convocatoria de la Squadra Azzurra.
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El seleccionador nacional Nagelsmann apuesta por Havertz, Woltemade y Undav
«No siempre es fácil tomar una decisión», afirmó el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, cuando se le preguntó por la situación de Tresoldi. El exdelantero de talla mundial calificó a Tresoldi como «el futuro del fútbol alemán», dejando así claro que tiene una gran opinión de él.
«No puedo decir si será suficiente para el Mundial. Tenemos buenos delanteros», añadió Völler.
En el último partido amistoso de la selección alemana contra Ghana (2-1), Kai Havertz fue titular en el centro del ataque. Como suplentes, entraron en el ataque Nick Woltemade y Deniz Undav. Julian Nagelsmann solo ve a este último en el papel de comodín, lo que ha suscitado muchas discusiones.
Las estadísticas de Nicolo Tresoldi en la temporada 2025/26:
Partidos: 48 Minutos jugados: 2626 Goles: 17 Asistencias: 5