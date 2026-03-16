«No soy yo quien toma las decisiones»: Ousmane Dembélé se pronuncia sobre la incertidumbre sobre su futuro en el PSG tras verse a su agente con un directivo del Manchester City

El revuelo en torno al ganador del Balón de Oro se intensificó tras las noticias de que su agente, Moussa Sissoko, había sido visto en Madrid manteniendo una reunión con el director deportivo del City, Hugo Viana. Esto desató inmediatamente rumores de que los campeones de la Premier League estaban tratando de atraer al exjugador del Barcelona al Etihad Stadium como un fichaje estrella para Pep Guardiola.

Sin embargo, Fabrizio Romano ha salido al paso para desmentir esas especulaciones, afirmando que el encuentro no incluyó negociaciones por el extremo. A pesar de ello, la presencia de su representante junto a un gigante europeo rival ha mantenido a los responsables del PSG en alerta máxima, ya que buscan proteger a su preciado activo.

