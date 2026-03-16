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«No soy yo quien toma las decisiones»: Ousmane Dembélé se pronuncia sobre la incertidumbre sobre su futuro en el PSG tras verse a su agente con un directivo del Manchester City
Se aclara la conexión con el Manchester City
El revuelo en torno al ganador del Balón de Oro se intensificó tras las noticias de que su agente, Moussa Sissoko, había sido visto en Madrid manteniendo una reunión con el director deportivo del City, Hugo Viana. Esto desató inmediatamente rumores de que los campeones de la Premier League estaban tratando de atraer al exjugador del Barcelona al Etihad Stadium como un fichaje estrella para Pep Guardiola.
Sin embargo, Fabrizio Romano ha salido al paso para desmentir esas especulaciones, afirmando que el encuentro no incluyó negociaciones por el extremo. A pesar de ello, la presencia de su representante junto a un gigante europeo rival ha mantenido a los responsables del PSG en alerta máxima, ya que buscan proteger a su preciado activo.
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Dembélé se pronuncia sobre las negociaciones de su contrato
Según se informa, ya están en marcha las negociaciones entre el entorno de Dembélé y el PSG para un nuevo contrato, y el internacional francés se mostró optimista al dirigirse a los periodistas en una rueda de prensa celebrada el lunes.
«No hay motivos para no renovar», afirmó. «Pero yo no soy quien toma las decisiones; las conversaciones sobre mi contrato son entre el club y mi agente. No he participado en eso desde el inicio de mi carrera».
La estricta política salarial del PSG
Aunque Dembélé parece optimista respecto a alcanzar un acuerdo, la directiva del club ha dejado claro anteriormente que ningún jugador está por encima de la estructura financiera de la institución. El presidente Nasser Al-Khelaifi se ha mostrado firme en su apuesta por mantener un proyecto sostenible, lo que podría complicar el supuesto deseo de Dembélé de obtener un salario acorde con su estatus como uno de los mejores jugadores del mundo.
«Tenemos una política en el club, un tope salarial para los jugadores, todo el mundo lo sabe y lo respeta», señaló Al-Khelaifi en una entrevista anterior. «El equipo y el club son más importantes que cualquier otra persona». Esta postura rígida sirve de telón de fondo al actual punto muerto, incluso cuando Dembélé expresa públicamente su deseo de permanecer en el líder de la Ligue 1.
- AFP
La prioridad de Luis Enrique en cuanto a renovaciones
La incertidumbre que rodea a Dembélé contrasta radicalmente con los rápidos avances que se están logrando con otras figuras clave del club. El PSG se encuentra actualmente inmerso en una «oleada de renovaciones» que incluye la prolongación de los contratos de Bradley Barcola y Fabián Ruiz, así como la consolidación del futuro a largo plazo del entrenador Luis Enrique.
Dembélé sigue siendo una pieza fundamental del proyecto, pero la falta de un avance formal en sus negociaciones personales sigue dejando la puerta ligeramente entreabierta para posibles pretendientes. Por ahora, el jugador sostiene que «no tiene motivos para no renovar», pero el mundo del fútbol permanece atento mientras su agente sigue explorando el mercado europeo.
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