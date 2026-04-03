«No soy un tribunal de opinión público»: el entrenador del Marsella responde a la nueva polémica tras la disculpa de Roberto De Zerbi por el caso de Mason Greenwood

La situación se reavivó esta semana cuando el recién nombrado entrenador del Tottenham, De Zerbi, presentó una disculpa formal por el apoyo público que había mostrado anteriormente a Greenwood.

De Zerbi, quien fichó a Greenwood para el OM, había descrito anteriormente al delantero como un «buen chico» y afirmó que había «pagado un alto precio» después de que se retiraran los cargos de intento de violación, agresión con lesiones y comportamiento controlador y coercitivo que se le imputaban en 2023.

Mientras que De Zerbi sintió la necesidad de tender puentes con los seguidores de los Spurs, descontentos con sus comentarios anteriores, Beye ha adoptado un enfoque diametralmente opuesto.