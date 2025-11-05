Getty/Instagram
'No soy un tipo romántico' - Cristiano Ronaldo admite que la propuesta de matrimonio a la 1 AM a Georgina Rodríguez 'no fue planeada' y que no se arrodilló
Ronaldo y Georgina se comprometieron en agosto
Después de haber salido durante casi una década y de convertirse en una familia de cinco hijos en el camino, Ronaldo y Rodríguez finalmente decidieron que había llegado el momento de comenzar a planificar su boda. La leyenda de Portugal de 40 años hizo la pregunta a mediados de agosto, y su pareja, que es una modelo exitosa, aceptó felizmente. Georgina compartió la feliz noticia en las redes sociales, donde mostró su deslumbrante anillo de diamante y escribió: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".
Ronaldo revela que 'no es un tipo romántico'
Durante una nueva entrevista en 'Piers Morgan Unsensored', Ronaldo reveló cómo le propuso matrimonio a Georgina, mientras afirmaba que "no es una persona romántica". El delantero del Al-Nassr y de Portugal dijo: "Eran como la 1 de la madrugada. Mis hijas estaban durmiendo. Uno de mis amigos me dio el anillo para ofrecerlo a Gio (Georgina) y mientras le daba el anillo, mis dos hijos entraron y dijeron 'Papi, vas a darle el anillo a mamá y le vas a pedir que se case'.
"Dije 'Wow, este es el momento adecuado para decir sí'. Era el momento. Sabía que iba a hacerlo algún día, pero no había planeado hacerlo entonces. Porque mis hijas dijeron eso y mis amigos estaban filmando, era lo que quería y lo ofrecí (el anillo). No me arrodillé porque no estaba preparado, pero fue un momento hermoso. Hice un discurso. Fue simple, no soy un tipo romántico. Bueno, lo soy, pero no soy muy romántico, no soy el tipo de persona que lleva flores a casa cada semana. Pero soy romántico a mi manera. Fue hermoso y sabía que era la mujer de mi vida, así que hice eso y espero haberlo hecho bien."
¿Cuándo se casará Ronaldo?
A pesar de haberse comprometido en agosto, Ronaldo no tiene prisa por casarse, ya que añadió: "Todavía no. Planeamos hacerlo después del Mundial con el trofeo. Pero ella no es la persona que le gustan las grandes fiestas. No le gusta. Le gustan las cosas privadas. Así que respetaré estas decisiones. Una cosa que amo es que no le importó el anillo. Me preguntó si era honesto y le dije: 'Te quiero y quiero casarme contigo.' No lloré, pero tenía lágrimas en los ojos."
¿Cuánto está valorado el anillo de Georgina?
Según la especialista en anillos de compromiso Laura Taylor, el precioso diamante de Georgina está valorado en £1.5 millones. Taylor dijo al Daily Mail: "Un diamante de este tamaño casi con certeza está engastado en platino por seguridad, lo que también realza su color y le da al anillo un acabado atemporal. Este es un anillo impresionante, y fácilmente entre los más impresionantes que hemos visto en los últimos años, lo que se siente perfectamente adecuado para una de las parejas más famosas del fútbol. Si el diamante es natural y de calidad excepcional en el rango de color D-F con claridad impecable o casi impecable, su valor podría superar fácilmente los £1.5 millones."
Mientras tanto, Tobias Kormind, director general de 77 Diamonds, dijo a The Mirror: "Estimamos que el valor del impresionante anillo de compromiso de Georgina Rodríguez ronda los $5 millones. El anillo recuerda al famoso diamante Taylor-Burton, una piedra en forma de pera de 69.42 quilates obsequiada a Elizabeth Taylor por Richard Burton, quien supuestamente lo compró a Cartier, quien compró la rareza por más de $1 millón en una subasta."
Ronaldo sigue centrado en el debate del GOAT
Parece que el enfoque inmediato de Ronaldo todavía está en ganar el debate del GOAT. Durante más de una década, el mundo del fútbol ha estado discutiendo si Ronaldo o Messi merecen ese título. Aunque los gráficos de carrera de los dos legendarios han sido casi iguales en todos los sentidos, que Messi ganara la Copa del Mundo en 2022 con Argentina resolvió el argumento para una gran parte de los fans. Sin embargo, Ronaldo todavía no está listo para aceptar la superioridad de Messi, ya que le dijo a Piers Morgan: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde."
