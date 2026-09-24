Al Hamdan disputó 83 minutos, pero no acertó en muchas de las jugadas ofensivas, entre ellas el desperdicio de una ocasión clara al inicio del partido, después de recibir un pase mágico de Humam Al Hammami que lo dejó cara a cara con el portero de Kuwait; sin embargo, en lugar de disparar a portería, la falló de forma muy extraña con su pierna izquierda.

Asimismo, recibió algunos pases que debía haber aprovechado corriendo correctamente, protegiendo el balón e impidiendo que los defensas llegaran a él, pero fracasó en hacer bien cualquiera de estas cosas y desperdició para Arabia Saudí varias oportunidades fáciles.

Donis decidió, tras 83 minutos, retirar a Al Hamdan y dar la oportunidad a Firas Al Buraikan, por lo que el astro del Al Nassr recibió críticas y silbidos de reprobación de la afición en las gradas.

Por el contrario, Al Buraikan logró mostrarse de manera destacada y se desbordó con movimientos constantes dentro y fuera del área, escorándose hacia la banda izquierda y dando la oportunidad a los que llegaban desde atrás para irrumpir en el espacio de profundidad.



