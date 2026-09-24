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No soy un mago para cambiarlo: los errores de Al-Hamdan comprometen a Donis, entonces ¿quién es el culpable?

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A. Al-Hamdan
Arabia Saudí vs Kuwait
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El delantero del Al-Nassr fracasó en la primera misión

Ni los más pesimistas esperaban el bajo nivel que mostró Abdullah Al-Hamdan, delantero de la selección de Arabia Saudí, en la noche de la victoria sobre Kuwait, por un gol a cero, ayer miércoles, en la apertura de los partidos de la Copa del Golfo 27.

Al-Hamdan fue titular, pero no rindió como se esperaba, desperdició dos ocasiones claras, además de una mala gestión de algunos ataques, debido a su mala colocación o al miedo a tomar decisiones.

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  • sustitución, silbidos y una explosión

    Al Hamdan disputó 83 minutos, pero no acertó en muchas de las jugadas ofensivas, entre ellas el desperdicio de una ocasión clara al inicio del partido, después de recibir un pase mágico de Humam Al Hammami que lo dejó cara a cara con el portero de Kuwait; sin embargo, en lugar de disparar a portería, la falló de forma muy extraña con su pierna izquierda.

    Asimismo, recibió algunos pases que debía haber aprovechado corriendo correctamente, protegiendo el balón e impidiendo que los defensas llegaran a él, pero fracasó en hacer bien cualquiera de estas cosas y desperdició para Arabia Saudí varias oportunidades fáciles.

    Donis decidió, tras 83 minutos, retirar a Al Hamdan y dar la oportunidad a Firas Al Buraikan, por lo que el astro del Al Nassr recibió críticas y silbidos de reprobación de la afición en las gradas.

    Por el contrario, Al Buraikan logró mostrarse de manera destacada y se desbordó con movimientos constantes dentro y fuera del área, escorándose hacia la banda izquierda y dando la oportunidad a los que llegaban desde atrás para irrumpir en el espacio de profundidad.


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    Dunis justifica el bajo nivel de Al Hamdan

    El griego Georgios Donis, entrenador de la selección de Arabia Saudí, justificó en la rueda de prensa el bajo nivel de Al Hamdan, al declarar: "Él a veces juega y en algunas ocasiones no lo hace".

    Y añadió: "No soy un mago para cambiar lo que vive Al Hamdan con su club, pero sigue siendo un jugador importante para nosotros, y nos aporta un plus y fuerza sin ninguna duda".

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    ¿Quién es el culpable?

    Sin duda, no se puede eximir de culpa a Al-Hamdan por la serie de ocasiones que desperdició y por su mal manejo en algunas jugadas de ataque, pero el asunto puede verse desde una perspectiva algo diferente.

    La capacidad de Al-Hamdan reside en jugar justo por detrás del delantero, como un segundo delantero, para irrumpir en el área, aprovechar los espacios entre los dos centrales cuando el primer delantero sale del área.

    Este es el valor de Al-Hamdan, lo que lo distingue de los demás, concretamente desde su etapa con el Al-Nassr la temporada pasada hasta ahora, pues es un jugador dinámico que sabe correr en los espacios, además de que logra amenazar la portería rival con potentes disparos, algo que ocurrió en el último partido entre el Al-Nassr y el Al-Khaleej.

    En cambio, depender de él como delantero centro es una idea poco fructífera, y no le dará a la selección de Arabia Saudita la fuerza requerida, a diferencia de Abdullah Al-Salem, Firas Al-Buraikan y Saleh Al-Shehri, por ejemplo, que son nombres que saben jugar en la posición de delantero centro principal.

    Donis debería haber sabido esto y realizar el cambio, ya sea retrasando el juego o apostando por un delantero centro, y modificar el esquema devolviendo a Al-Hamdan a la posición de segundo delantero.


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