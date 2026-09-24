Sin duda, no se puede eximir de culpa a Al-Hamdan por la serie de ocasiones que desperdició y por su mal manejo en algunas jugadas de ataque, pero el asunto puede verse desde una perspectiva algo diferente.
La capacidad de Al-Hamdan reside en jugar justo por detrás del delantero, como un segundo delantero, para irrumpir en el área, aprovechar los espacios entre los dos centrales cuando el primer delantero sale del área.
Este es el valor de Al-Hamdan, lo que lo distingue de los demás, concretamente desde su etapa con el Al-Nassr la temporada pasada hasta ahora, pues es un jugador dinámico que sabe correr en los espacios, además de que logra amenazar la portería rival con potentes disparos, algo que ocurrió en el último partido entre el Al-Nassr y el Al-Khaleej.
En cambio, depender de él como delantero centro es una idea poco fructífera, y no le dará a la selección de Arabia Saudita la fuerza requerida, a diferencia de Abdullah Al-Salem, Firas Al-Buraikan y Saleh Al-Shehri, por ejemplo, que son nombres que saben jugar en la posición de delantero centro principal.
Donis debería haber sabido esto y realizar el cambio, ya sea retrasando el juego o apostando por un delantero centro, y modificar el esquema devolviendo a Al-Hamdan a la posición de segundo delantero.