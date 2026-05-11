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«No soy un mago»: Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, duda sobre su futuro en el Barcelona y confiesa cómo marcó el espectacular gol de falta al Real Madrid
La magia de Rashford sella el título de La Liga
Rashford hizo historia el domingo al anotar el primer gol en la victoria 2-0 sobre el Real Madrid, que dio a Barcelona el título de La Liga. El inglés de 28 años se convirtió en el primero de su país en lograrlo en 41 años y, además, marcó de falta en El Clásico por primera vez desde Messi en 2012.
Al recordar el partido, admitió que dudó antes de lanzar: «No iba a disparar», dijo en la zona mixta. «No iba a chutar... porque cuando coloqué el balón no vi los ángulos. No me sentía seguro de que fuera a ser gol, así que iba a centrar. Pero entonces todo el mundo me decía que chutara y me animé un poco. Al final fue bueno que chutara, ya que fue un buen gol».
Incertidumbre sobre la permanencia definitiva en el Camp Nou
A pesar de sus actuaciones, el futuro de Rashford sigue en el aire. El delantero ha marcado 14 goles y dado 14 asistencias con Hansi Flick, pero las dificultades económicas podrían bloquear su fichaje definitivo. Según algunas informaciones, aunque el Barcelona tiene una opción de compra por el internacional inglés por 26 millones de libras, el club se muestra reacio a satisfacer sus elevadas exigencias salariales, además del coste del traspaso.
Al preguntársele si se quedará en Cataluña la próxima temporada, respondió: «No lo sé. Si fuera mago, me quedaría. Ya veremos». El delantero disfruta de su etapa en España y añadió: «Es realmente buena. Vengo aquí a ganar. Quiero ganar todo lo que pueda. Este es un título más que añadir a la lista. Este equipo es maravilloso y logrará mucho en el futuro, así que formar parte de eso sería especial. Ya veremos».
No hay vuelta atrás en Old Trafford
Mientras el Barcelona valora sus opciones, en el Manchester United todo está claro: la directiva de Old Trafford considera que el canterano no tiene futuro en el club, sea cual sea su rendimiento en La Liga. La relación con el jugador sigue tensa tras quitarle el dorsal 10 y marginarlo del primer equipo antes de su salida el verano pasado.
El club quiere quitarse de encima el salario de Rashford, que subirá a 325 000 libras semanales tras la clasificación para la Champions bajo Michael Carrick. Si el Barcelona no activa la cláusula a tiempo, el United lo ofrecerá a otros equipos antes que reintegrarlo.
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Carrick sigue sin pronunciarse sobre la situación
El entrenador interino del United, Carrick, rechazó comentar sobre un posible regreso de Rashford. El delantero no juega con los Red Devils desde diciembre de 2024 y el club parece dispuesto a mantener su actual ataque. Carrick mantuvo distancia profesional de cara al mercado de verano.
«Hay decisiones que se toman a su debido tiempo y Marcus está en esa situación», afirmó Carrick. «Ahora no hay nada decidido, pero se resolverá más adelante». Con el Mundial cerca y el Barcelona sin cerrar el acuerdo, el futuro de Rashford promete ser uno de los temas más interesantes de la próxima ventana de fichajes.