AFP
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«¡No soy tonto!»: Carlo Ancelotti responde a sus críticos, y el seleccionador de Brasil afirma que solo el exentrenador del Manchester United puede aconsejarle
Ancelotti rechaza las críticas públicas
El veterano entrenador, pese a llevar a los pentacampeones del mundo a una remontada 2-1 sobre Japón en Houston, afrontó duras críticas. Los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli en la segunda parte aseguraron el pase, pero el público consideró el juego demasiado cauteloso.
El italiano, habitualmente tranquilo, se mostró a la defensiva al ser preguntado por su capacidad para dirigir al equipo en el próximo partido eliminatorio y respondió recordando su larga trayectoria.
- Getty Images Sport
El italiano defiende su récord histórico
Ante la presión, el seleccionador de la Seleção recordó que su extensa carrera en la élite europea lo resguarda de las críticas externas.
Ancelotti declaró: «En Italia se dice que todos los hombres quieren ser entrenadores y todas las mujeres, arquitectas. No sé si entiendo de fútbol o no, pero nadie puede juzgarme por ello. Lo único cierto es que he preparado más de 1.400 partidos. Puede que eso no sea suficiente para entender de fútbol, pero sin duda es una buena cantidad de experiencia.
Solo hay una persona que ha dirigido más partidos que yo: Alex Ferguson, con más de 2.000. Acepto consejos de todos, pero quizá solo él podría aconsejarme. Estoy seguro de que no soy un genio, pero también de que no soy un tonto».
Endrick alaba a Dios
A pesar de la frustración de la afición por la falta de fluidez en el ataque, la dirección tiene el respaldo total de la plantilla. El delantero Endrick defendió a su entrenador, destacando su intuición única.
«No creo que hubiera alguien más adecuado. No tiene miedo: hace lo que cree correcto y las cosas salen bien. Parece que Dios lo cuida; todo lo que hace Carlo funciona. Cuando me pide algo, no lo pienso: lo hago», afirmó.
- (C)Getty images
El partido de octavos de final exige una mejora
Brasil viaja a Nueva York para enfrentarse a Noruega el domingo en los octavos de final. La disciplina defensiva de los europeos obligará a la Seleção a mostrar mayor fluidez para evitar una eliminación prematura. Bajo creciente presión y con altas expectativas internas, Ancelotti necesita un triunfo convincente que justifique sus convocatorias y mantenga el impulso de cara a los cuartos.
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