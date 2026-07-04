«¡No soy tonto!»: Carlo Ancelotti responde a sus críticos, y el seleccionador de Brasil afirma que solo el exentrenador del Manchester United puede aconsejarle

Ante la presión, el seleccionador de la Seleção recordó que su extensa carrera en la élite europea lo resguarda de las críticas externas.

Ancelotti declaró: «En Italia se dice que todos los hombres quieren ser entrenadores y todas las mujeres, arquitectas. No sé si entiendo de fútbol o no, pero nadie puede juzgarme por ello. Lo único cierto es que he preparado más de 1.400 partidos. Puede que eso no sea suficiente para entender de fútbol, pero sin duda es una buena cantidad de experiencia.

Solo hay una persona que ha dirigido más partidos que yo: Alex Ferguson, con más de 2.000. Acepto consejos de todos, pero quizá solo él podría aconsejarme. Estoy seguro de que no soy un genio, pero también de que no soy un tonto».