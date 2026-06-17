Antonio Rüdiger ha perdido su puesto como líder de la defensa y su titularidad en la selección alemana, pero no envidia a sus «sucesores» por su mayor protagonismo. «Cada uno tiene su momento, y ahora les ha llegado el suyo. Me alegro por ellos. Solo puedo apoyarles», declaró el miércoles el jugador de 33 años en la sede de la DFB en Winston-Salem.
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«¡No soy ningún triste!» Antonio Rüdiger, valioso suplente de la DFB, responde a sus detractores y se muestra como un jugador de equipo para el Mundial
«No es fácil estar en el banquillo», admitió, pero recordó que lo importante es el equipo. «Todos tenemos un mismo objetivo; todos somos importantes. Si se puede aportar desde fuera, mejor». Por eso intenta «pasarlo bien con la gente y transmitir buenas vibraciones».
Eso fue precisamente lo que hizo el jugador del Real Madrid en la rueda de prensa celebrada en Estados Unidos. Sobre Nico Schlotterbeck afirmó: «Su pie izquierdo es de oro, hay que reconocerlo». A Jonathan Tah lo llamó «el nuevo jefe» y añadió: «Jona es un fenómeno. Solo con su físico ya intimida. Si yo fuera delantero y tuviera que jugar contra él, sería muy duro».
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Antonio Rüdiger responde a críticas y odio en redes: «La mala prensa también es buena prensa»
Se habla mucho de Rüdiger, sobre todo en Internet, donde a menudo recibe una avalancha de odio. «No soy un quejica, respeto las opiniones serias y la crítica siempre es bienvenida», afirmó. «Mi nombre genera muchos clics; a veces la mala prensa es buena prensa».
«En las redes soy el chivo expiatorio, pero no me importa». En los estadios aplauden sus entradas duras, como la que hizo en la Liga de Naciones contra Italia. Así que concluye: «Que las redes sigan siendo redes y nosotros quedémonos en el mundo real».