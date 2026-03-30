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«No somos un equipo sucio ni agresivo»: Jesse Marsch tranquiliza a Canadá tras una alarmante racha de tarjetas rojas
¿Crisis disciplinaria o simple mala suerte?
Marsch ha salido al paso para desmentir las insinuaciones de que su equipo está desarrollando un problema disciplinario sistemático. El seleccionador vio cómo sus jugadores acumulaban la tercera expulsión en los últimos cuatro partidos durante el empate a 2-2 en el amistoso contra Islandia del sábado. Buchanan fue expulsado en el minuto 80 tras golpear a Mikael Ellertsson con un codazo. La expulsión dejó a los locales luchando con 10 hombres en los últimos compases del partido, frenando el impulso que habían generado gracias a los dos goles de penalti de Jonathan David.
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Respondiendo a la acusación infundada
A pesar de las alarmantes estadísticas, el exentrenador del Leeds United se mantiene firme en cuanto al carácter de su plantilla. Ante los medios de comunicación, ofreció una enérgica defensa y abordó directamente esa narrativa. «No somos un equipo sucio ni desagradable», afirmó. «Trabajamos duro, somos físicos, jugamos duro, pero no somos un equipo sucio. Así que no me preocupa que se nos acabe ganando esa reputación, pero sin duda tarjetas como esa pueden cambiar el rumbo de los torneos, ¿no? Así que tenemos que encontrar la manera de evitar esas tarjetas rojas. Creo que lo de [Buchanan] se podría haber resuelto con una amarilla. No es como si le hubiera dado un codazo malintencionado».
Un tema recurrente para el equipo
El reciente historial disciplinario refleja una situación complicada para los árbitros, ya que Canadá ha sufrido tres expulsiones en sus tres últimos partidos. Antes del amistoso contra Islandia, las dos tarjetas rojas anteriores se produjeron contra El Salvador y Guatemala durante la Copa Oro de la CONCACAF en junio de 2025. Marsch señaló que la ausencia del VAR podría haber contribuido a la dureza de las decisiones recientes, pero se muestra cauteloso ante el arbitraje estricto en los grandes torneos. Instando a sus jugadores a adaptarse, añadió: «Tenemos que ser inteligentes y calculadores a la hora de entrar en los duelos y evitar cualquier tipo de movimiento imprudente».
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¿Qué le depara el futuro a Canadá?
De cara al futuro, Canadá tiene un calendario repleto de compromisos para mejorar su disciplina sobre el terreno de juego antes de que comience el Mundial. Se enfrentará a Túnez en un partido amistoso el 1 de abril, seguido de otros dos encuentros de preparación contra Uzbekistán el 2 de junio e Irlanda el 6 de junio. A continuación, los coanfitriones iniciarán su andadura en el Grupo B el 12 de junio contra un rival aún por determinar. Su andadura en el torneo continuará contra Catar el 19 de junio, antes de concluir la fase de grupos con un partido complicado contra Suiza el 24 de junio. Encontrar el equilibrio entre el juego físico y la disciplina será crucial en estos próximos encuentros.