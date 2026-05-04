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«No somos niños», afirma Virgil van Dijk tras las críticas por las «vacaciones» de los jugadores del Liverpool después de perder contra el Manchester United
Van Dijk defiende la profesionalidad de la plantilla
La derrota en Old Trafford desató críticas. Se cuestionó el calendario “relajado” del Liverpool tras la victoria ante el Crystal Palace, pues Slot dio descanso a sus jugadores.
Van Dijk rechazó que el plantel haya perdido foco y defendió el descanso como parte esencial del fútbol moderno. «No son vacaciones, es una escapada a la ciudad», declaró el holandés a la BBC Sport. «Si tienes un día libre, y no tienes muchos, decides qué hacer con tu familia. No somos niños, todos somos adultos. A veces desearía tener un par de días más libres, porque creo que también funciona al revés: se ve que Pep Guardiola da al City tres días libres las últimas semanas seguidas y les va bastante bien. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Entiendo que la gente piense que no estamos entrenando y que, cuando no llegan los resultados, eso podría ser una razón por la que no estamos consiguiendo resultados».
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Una defensa del título «inaceptable»
La derrota ante el equipo de Michael Carrick fue la undécima en Liga para los campeones. Van Dijk admite que es imposible ignorarlo. El Liverpool, ahora a 18 puntos del líder, el Arsenal, vive una caída libre tras su anterior dominio.
«No estoy aquí para poner excusas», añadió Van Dijk. «Ha sido una temporada muy decepcionante, una temporada inaceptable, y es duro. No debemos compadecernos; tenemos que trabajar para revertir la situación y evitar que se repita la próxima temporada. Esto no es el Liverpool, y es inaceptable que hayamos perdido tanto como campeones defensores de la Premier League».
El trabajo que hay que hacer entre bastidores
El defensa central de 34 años, aún figura clave en Anfield, reconoció que se requieren cambios importantes para que el club recupere su nivel. Bajo el mando de Slot, la transición ha sido difícil, lo que llevó al capitán a pedir una reflexión profunda a todo el primer equipo.
«Hay mucho trabajo por hacer de cara a la próxima temporada. Cuando vuelva del Mundial me pondré manos a la obra, pero hay mucho por hacer entre bastidores», admitió Van Dijk. «Me importa mucho este club. Ha sido una temporada dura, pero siempre estaré ahí, en los días buenos y en los malos. Quiero que esto se resuelva, que vivamos lo que yo he vivido aquí, que tengamos éxito y que el equipo gane y luche».
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La lucha por los cuatro primeros puestos
Aunque el título ya es imposible, el Liverpool debe asegurar la clasificación para la Liga de Campeones. Quedarse fuera tendría graves consecuencias económicas y deportivas, y los Reds probablemente necesitan cuatro puntos en los tres partidos que quedan para garantizar su plaza.
«Nos quedan tres partidos y debemos ser conscientes, como grupo y como jugadores, de que tenemos que asegurarnos de estar en la Liga de Campeones por el impacto que esto tiene en el aspecto financiero del club», dijo Van Dijk. «Pero también porque queremos jugar contra los mejores equipos de Europa. No es fácil. La constancia es clave y debemos mantenerla para lograr resultados. Nos quedan tres partidos, luego el Mundial y, la próxima temporada, no podemos repetir lo de esta. Es inaceptable».