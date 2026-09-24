El Cagliari de Fabio Pisacane está ahí arriba en la clasificación gracias también al talento y al desparpajo de sus jóvenes. Es interesante el proyecto del conjunto sardo, que está mostrando a jugadores con un futuro asegurado: Alessandro Romano es el faro del centro del campo y el nombre del que más se habla, pero ojo también con Paul Mendy. El gigante senegalés (196 cm de altura) está captando el interés de varios grandes de nuestro campeonato. Entre ellos también está el Milan.
No solo Romano: el Milan también sigue también a Mendy, del Cagliari, para el ataque de Amorim
Elección ganadora
Otro gol al Atalanta, en el último triunfo reciente del Cagliari por 2-1 en Bérgamo, para el ex Primavera rossoblù, que en la Serie A hasta ahora solo ha marcado contra la Dea. El año pasado debutó como titular en la Serie A, aderezado con un doblete al Inter en apenas 45 minutos, y también en ese caso hubo triunfo del Cagliari, en el Domus, por 3-2. Este verano, en lugar de mandarlo cedido para que madurara experiencia, el Cagliari apostó fuerte por él, dándole también un papel de titular a la espera de descubrir a Kevin Carlos y de entender la condición física de M'Bala Nzola. La decisión la tomó en primer lugar Fabio Pisacane, que lo sigue como una especie de padre futbolístico desde los tiempos del Primavera y que está resultando absolutamente acertada.
Esponja que absorbe todo
Una de las mejores características de Mendy radica en su capacidad para asimilar cada mensaje que le lanzan los jugadores más veteranos del vestuario: el joven talento de la generación 2007 ahora gestiona mejor los tiempos y los momentos de los partidos, trabaja mejor para el equipo. Eso es precisamente lo que se desprende de los informes elaborados por los ojeadores del Milan, que lo siguen con gran atención desde hace varios partidos. Mendy tiene físico, buena técnica, se mueve bien para el equipo y sabe sostener la línea él solo. Debe mejorar mucho, especialmente en la definición, pero tiene la cabeza adecuada para llegar alto, y en el Milan están bastante seguros de ello.
La competencia del Inter
Premisa obligada: el Milan estudia a Mendy como una inversión de futuro, a partir de la próxima temporada. En estos meses seguirá con gran constancia los partidos del Cagliari antes de tomar una decisión definitiva. También porque la competencia por el jugador ya es de muy buen nivel: entre los grandes de la Serie A que han mostrado un interés concreto está sobre todo el Inter de Christian Chivu.
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