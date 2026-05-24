«Creo que ya veo doble», se leía sobre la coreografía del sector de Stuttgart. Debajo aparecían los personajes suabos «Äffle» y «Pferdle», borrachos y con visión doble. En el lado opuesto aparecía el dúo con la Copa DFB del año pasado. Sin embargo, la insinuación de que el VfB defendería el título no se cumplió tras el 0-3 contra el FC Bayern de Múnich. En su lugar, el equipo vio sobre todo a Harry Kane celebrar, ¡y no solo por partida doble, sino por triplicado!
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¡No solo por sus tres goles con el FC Bayern! Una jugada especial entusiasma a Vincent Kompany y al entrenador del VfB, Sebastian Hoeneß, en el histórico partido de Harry Kane
Con su hat-trick —el cuarto en una final de copa tras los de Uwe Seeler (Hamburger SV, 1963), Roland Wohlfarth (FC Bayern, 1986) y Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, 2012)—, el inglés elevó su cuenta goleadora esta temporada a 61 tantos. Antes de la final ya era evidente que Kane lograría su mejor marca: 68 puntos de gol, doce más que en su debut con el Bayern (2023/24) y 22 por encima de su tope con el Tottenham (2017/18). Además, se convirtió en el tercer jugador que marca en todas las rondas de una Copa, tras Dieter Müller (1. FC Köln, 1976/77) y Dirk Kurtenbach (Stuttgarter Kickers, 1986/87).
«Sin duda, ha sido una de las mejores noches de mi carrera», declaró Kane tras el partido. Antes del encuentro estaba «increíblemente nervioso». «Quería que el equipo y la afición se sintieran orgullosos. Y luego marcar un hat-trick en una final... Es un partido muy especial y una sensación muy especial. Estoy muy orgulloso. Ha sido una temporada larga y dura, pero terminarla así es perfecto».
Su actuación no se quedó en el hat-trick: Vincent Kompany y Sebastian Hoeneß protagonizaron una curiosa escena en el descuento, como si hubieran ensayado, y luego hubo dos ruedas de prensa en lugar de una.
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Harry Kane destaca, además de por su hat-trick, por dos jugadas
Al preguntarle por nuevos elogios para el jugador de 32 años, Kompany respondió: «Recuerdo aquella entrada al banderín de córner; esa entrega total por el equipo. Es difícil de explicar, pero al final siempre hay que preguntarse si hoy ha marcado un gol. Ha marcado tres porque su juego es completo», añadió Kompany, quien destacó la presión y el esfuerzo defensivo de Kane. «En Harry hay personalidad para los grandes partidos y los momentos importantes».
Hoeneß añadió: «No solo marcó tres goles; también bloqueó a un rival en el minuto 96 en su propio área, cuando ya ganábamos 3-0. Su conjunto de cualidades es sencillamente de talla mundial. Hoy marcó la diferencia; controlarlo por completo es imposible».
El director deportivo Max Eberl coincidió y recordó otra acción defensiva: «Es extraordinario lo que hace Harry. No solo marca goles, sino que también impone con su personalidad. Con 1-0 hizo una entrada en nuestro lateral izquierdo y evitó un centro. Eso también lo demuestra Harry Kane». Hace tiempo que dejó de ser un secreto que Kane es mucho más que un goleador para el campeón alemán. Con Kompany ha perfeccionado su labor como creador de juego, bajando una y otra vez a su propio campo, y sigue mostrando su compromiso defensivo.
Aun así, parece que Kane no ha alcanzado su máximo potencial. Por eso, una marcha —rumoreada en los últimos periodos de fichajes por sus conocidas cláusulas de rescisión— no entra en los planes del Bayern. Eberl reiteró que las conversaciones para ampliar su contrato, que vence en 2027, están sobre la mesa. «Hemos dicho que hablaremos después de la temporada y, en el mejor de los casos, avanzaremos antes del Mundial», afirmó. Por ahora no hay un calendario fijo para las negociaciones.
Harry Kane: declaraciones impactantes de Uli Hoeneß; Deniz Undav bromea
El presidente del Bayern, Uli Hoeneß, afirmó en la ARD: «Es el mejor fichaje que hemos hecho nunca». Dada la historia de grandes incorporaciones del club muniqués, la declaración confirma su compromiso. Por eso, una posible venta ni se plantea.
«Por supuesto que no. El FC Bayern es un club comprador, no vendedor», afirmó, y descartó que el Barcelona, que busca reemplazar a Robert Lewandowski, pueda fichar a Kane. «Además, el Barcelona no tiene dinero. Así es como empieza todo». Kane se mostró halagado: «Es bonito oír algo así. Me siento honrado de formar parte de la historia del club».
En medio de esta búsqueda de superlativos, Eberl se mostró convencido de que Kane podría ganar el Balón de Oro pese a no haber conquistado la Champions. Aunque su compañero Michael Olise, autor de 53 participaciones en goles este curso, podría disputarle el premio.
Gracias a su estilo más espectacular, el francés de 24 años supera a Deniz Undav. «Me decanto por Olise», admitió el delantero del VfB. «Pero ambos se lo merecen», añadió antes de bromear: «A veces me gustaría ser tan libre. No le puedes dejar ni un metro. Tiene un remate de primera, con derecha o izquierda, y siempre está donde cae el balón. Sus asistencias a Olise o Díaz también son excepcionales. Ahí se ve la clase mundial».
El título mundialista podría ser decisivo: tanto Kane con Inglaterra como Olise con Francia tienen opciones si mantienen su nivel en el Bayern.
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Harry Kane: datos de rendimiento y estadísticas en el FC Bayern de Múnich
Partidos 147 Goles 146 Asistencias 33