'No solo me entrenó' - Leroy Sané revela el impacto extremo que Pep Guardiola tuvo en él en el Manchester City antes del reencuentro en la Champions League
El extremo elogia al 'arquitecto definitivo' del fútbol moderno.
El internacional alemán ha reconocido a su antiguo entrenador por transformar completamente su comprensión del deporte mientras se prepara para enfrentarlo el miércoles. Habiendo pasado cuatro años llenos de trofeos en Mánchester antes de partir en 2020, el jugador de 30 años cree que la influencia del entrenador catalán va mucho más allá de simples instrucciones de entrenamiento.
Hablando con BBC Sport antes del crucial encuentro europeo, el delantero describió a Guardiola como "el arquitecto definitivo del fútbol moderno". Sane insiste en que la intensa educación que recibió en el Etihad Campus lo transformó de un talento en bruto a un atacante de élite refinado, capaz de competir al más alto nivel.
"Pep te muestra un deporte completamente diferente", explicó. "Sus exigencias tácticas son incansables, pero no solo me entrenó, me evolucionó. Dejé su guía como un jugador mucho más completo de lo que alguna vez pensé posible."
La estrella del Galatasaray también señaló que el entrenador "reprogramó completamente mi cerebro futbolístico", un proceso que culminó en su victoria del premio PFA al Jugador Joven del Año durante la temporada centenaria de 2017-18. Describe ese galardón específico y el título ganado como el momento en que "realmente llegó al escenario mundial," recuerdos que permanecen grabados en su mente mientras se prepara para salir una vez más a su viejo hogar.
- Getty Images Sport
Regreso de alto riesgo al Etihad Stadium
Si bien el reencuentro es emotivo, el contexto deportivo es severo. Bajo el nuevo formato de la Liga de Campeones, ambos equipos se encuentran en necesidad de un resultado, con los gigantes turcos actualmente sentados en 10 puntos en la fase de liga de 36 equipos al entrar en la última ronda de partidos, mientras que el City aún no está seguro de un lugar en los octavos de final. Sane admitió que había esperado un encuentro más relajado al regresar al noroeste de Inglaterra, pero la realidad de la tabla dicta una batalla feroz.
"Lo admitiré, cuando salió el sorteo, esperaba que el City ya hubiera asegurado su lugar entre los ocho primeros para cuando nos enfrentáramos," confesó el extremo. "Pero ahora es un juego crucial de alto riesgo para ambos equipos. ¿Enfrentarlos en el Etihad cuando todo está en juego para ellos? No hay nada más intenso que eso."
Él ve el partido como un "verdadero regreso a casa", pero no tiene ilusiones sobre la dificultad de la tarea. Reconoció que los anfitriones siguen siendo uno de los favoritos para todo el torneo, pero insiste en que su equipo no viaja a Inglaterra simplemente para hacer acto de presencia.
La evolución implacable de los campeones de la Premier League
Regresar a Mánchester ha resaltado cuánto ha cambiado el panorama desde su partida. El equipo ha pasado por una cirugía significativa, con iconos de la reciente era dorada del club habiéndose mudado a nuevos horizontes. Sané señaló que solo un puñado de sus antiguos colegas - Rodri, Phil Foden, Bernardo Silva y John Stones - permanecen de su última temporada en el club.
Reflexionando sobre las salidas de leyendas como Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan, el atacante ofreció una visión clara de la cultura de excelencia que se ha inculcado en el club. Argumenta que la organización está construida sobre un deseo implacable de mejorar, independientemente del sentimiento o los logros pasados.
"Esto muestra que en un club como el City, la evolución nunca se detiene," dijo. "Leyendas como Kevin o Ilkay se mudaron porque a veces necesitas un nuevo horizonte después de ganarlo todo. Pero no te equivoques: en el City, la presión es constante. Si no rindes al más alto nivel cada semana, el club está hecho para avanzar — contigo o sin ti."
A pesar de la rotación, confirmó que "nunca ha perdido realmente el contacto" con sus amigos en el club y está ansioso por reconectar con los miembros sobrevivientes del equipo con el que levantó dos títulos de la Premier League.
- Getty Images Sport
Los gigantes de Estambul están listos para desafiar las probabilidades.
Desde que dejó la Premier League y posteriormente la Bundesliga, Sané ha encontrado una nueva vitalidad en Estambul. Habló con pasión sobre la energía "impresionante" de la ciudad y la calidad subestimada de la Super Liga, sugiriendo que el Galatasaray ya ha demostrado que puede competir con la élite de Europa.
Citando actuaciones contra Liverpool y Atlético de Madrid como evidencia, el delantero fue desafiante sobre las capacidades de su equipo actual. Cree que la apasionada atmósfera en Turquía los ha fortalecido para enfrentarse a viajes intimidantes como el que les espera el miércoles.
"En una lucha de 90 minutos, todo es posible," concluyó, emitiendo un grito de guerra al apoyo viajero. "Si no creemos que podemos ganar, podríamos quedarnos en Turquía. Si alcanzamos nuestro mejor nivel esa noche, podemos competir contra cualquiera."
El City, actualmente en el puesto 11, todavía tiene la posibilidad de conseguir un lugar entre los ocho primeros y asegurar un lugar en los octavos de final, mientras que el Gala se encuentra en el puesto 17 y buscará asegurar una victoria para avanzar al sorteo de los playoffs como un equipo cabeza de serie.