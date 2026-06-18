No solo los aficionados del Milan critican a Ibrahimovic: también lo hacen como comentarista del Mundial: «Sin él, el programa sería mejor; no conoce ni a los equipos ni a los jugadores»

Las críticas de los aficionados rossoneri hacia el exjugador sueco, asesor de Red Bird y con gran influencia en las decisiones, no cesan. Además, se le critica por estar en Estados Unidos, en un papel ajeno a sus funciones en el Milan, en un momento delicado. La polémica crece tras lasduras críticas del Times a Zlatan por su papel de “talent” junto a Thierry Henry y Alexi Lalas, con quienes ha intercambiado pullas en directo.