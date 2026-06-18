Siempre se habla de Zlatan Ibrahimovic. Ahora comenta el Mundial para Fox Sports en Estados Unidos, pero también coordina con Gerry Cardinale y Massimo Calvelli los próximos pasos del Milan, que ya eligió a Rubén Amorim como entrenador, aunque aún define su cuerpo técnico.
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No solo los aficionados del Milan critican a Ibrahimovic: también lo hacen como comentarista del Mundial: «Sin él, el programa sería mejor; no conoce ni a los equipos ni a los jugadores»
EN LA TORMENTA
Las críticas de los aficionados rossoneri hacia el exjugador sueco, asesor de Red Bird y con gran influencia en las decisiones, no cesan. Además, se le critica por estar en Estados Unidos, en un papel ajeno a sus funciones en el Milan, en un momento delicado. La polémica crece tras lasduras críticas del Times a Zlatan por su papel de “talent” junto a Thierry Henry y Alexi Lalas, con quienes ha intercambiado pullas en directo.
DESPREPARADO
Sobre la actitud de Ibra, el Times es claro: «Sin Zlatan, el programa sería mejor. Parece no saber nada de muchos equipos ni de sus jugadores. Cuando Fox destacó la historia del estadounidense Jesse Marsch, nuevo seleccionador de Canadá, antes de su primer partido, parecía que Zlatan nunca había oído hablar de él». En cambio, elogian a Thierry Henry: «Análisis siempre elegantes y esclarecedores».