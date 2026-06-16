¡No solo Erling Haaland! El sólido plantel noruego puede convertir a los tapados del Mundial en auténticos aspirantes

Noruega, con mucho talento en los extremos, podría marcar a Haaland desde las bandas. El seleccionador, Stale Solbakken, quizá opte por un planteamiento poco convencional en los ataques por fuera.

Se espera que la estrella del RB Leipzig, Antonio Nusa, juegue en la izquierda: un habilidoso extremo de 21 años capaz de deshacerse de su marcador. En la fase de clasificación marcó seis goles y dio una asistencia en seis partidos, incluido un tanto en la victoria por 3-0 sobre Italia y otro en el 4-1 de la vuelta.

En la otra banda, Andreas Schjelderup, de 22 años, podría completar el dúo. A sus 22 años, llega al Mundial tras una gran segunda vuelta con José Mourinho en el Benfica, con 10 goles y asistencias en 14 partidos de liga, más un doblete ante el Real Madrid en la Champions. Aunque no tiene la titularidad garantizada, su proyección es enorme.

En la derecha, Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, suele actuar pese a sus 1,96 m; se sumará a Haaland en ataque. Marcó ocho goles en la fase de clasificación.

Oscar Bobb, del Fulham, es otra opción para ese lado, aunque ha tenido un comienzo lento en Craven Cottage. Por su parte, el exdelantero del AC Milan Jens Petter Hauge también ha entrado en la convocatoria a pesar de no haber participado en la fase de clasificación, gracias a sus impresionantes actuaciones con el Bodo/Glimt, incluidas sus notables victorias en la Liga de Campeones contra el Manchester City y el Inter.