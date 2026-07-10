¡No solo Erling Haaland! El sólido plantel noruego ha convertido a los outsiders del Mundial en candidatos al título

Haaland ha sido titular en todos los partidos del Mundial menos uno: se le dio descanso en el último de la fase de grupos contra Francia, cuando los escandinavos ya tenían la clasificación asegurada. Pero, si ocurriera lo impensable y Noruega necesitara un sustituto, cuenta con una buena plantilla en ataque.
Ya hemos mencionado a Sorloth, que se convertiría en el principal referente en ataque. Tiene un buen historial goleador con su selección y llegó al torneo tras marcar 20 goles con el Atlético de Madrid, aunque no era titular indiscutible.
En una entrevista reciente con la FIFA, Solbakken afirmó: «Alexander aporta mucha fuerza física y es un jugador leal que puede jugar en diferentes posiciones en la delantera. A veces juega junto a Erling, otras se desplaza a la derecha. Es peligroso tanto para marcar como para asistir. Además, se entrega al máximo por el equipo, aunque no sea su posición ideal».
Jorgen Strand Larsen, del Crystal Palace, es la otra alternativa y fue el elegido para el partido contra Francia. Este jugador de 26 años se ha ganado muchos admiradores desde su llegada a la Premier League en 2024 y se preparó para el torneo con un doblete en un amistoso contra Suecia. También marcó contra Italia en la fase de clasificación y sería un sustituto competente, aunque falló un penalti en su única aparición hasta la fecha.