No solo Dzeko: todo lo que hay que saber sobre Bosnia, el último obstáculo entre Italia y el Mundial de 2026

Edin Dzeko, el mejor futbolista bosnio de todos los tiempos, lidera una plantilla valorada en 120 millones de euros para 24 jugadores, es decir, el valor que Transfermarkt atribuye a los fichajes de Alessandro Bastoni y Federico Dimarco, que entre los dos cuestan exactamente lo mismo que toda la selección entrenada por el seleccionador Sergej Barbarez: 70 más 50 millones. El último obstáculo, el martes por la noche en el estadio-fortaleza de Zenica, entre la Italia de Gennaro Gattuso y el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, es, sin embargo, una selección orgullosa, tenaz y representativa de un pueblo rico en historia, aunque su debut oficial en las competiciones de la FIFA y la UEFA no se produjera hasta 1995, tras la disolución de Yugoslavia a raíz de la Guerra de los Balcanes.
Descubramos juntos todo lo que hay que saber sobre la selección de fútbol de Bosnia y Herzegovina, o mejor dicho, la Ногометна репрезентација Босне и Херцеговине