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«¡No siempre va a ser así!»: Andoni Iraola da un baño de realidad a la joven promesa del Liverpool Rio Ngumoha tras su exhibición en la Champions League
Anfield estalla mientras un adolescente lidera la remontada
El Liverpool mantuvo su pleno de victorias en la Champions League con un emocionante triunfo por 4-3 ante el Villarreal el martes. El equipo de Anfield llegó a verse dos goles por debajo, pero protagonizó una remontada en casa para sumar su tercera victoria en tres partidos europeos.
El extremo Ngumoha, de 18 años, fue decisivo en la remontada. Con una enorme confianza, el joven repartió dos asistencias fundamentales para neutralizar la ventaja del conjunto español y decantar el partido a favor del Liverpool.
Su brillante actuación terminó con una ovación en pie y la afición de Anfield coreando su nombre. Ngumoha fue sustituido por Bradley Barcola, fichado este verano por 123 millones de libras, para los últimos 16 minutos, tras justificar con creces su presencia en el once inicial.
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Iraola elogia la actitud pese al inminente baño de realidad
Pese a la euforia por la actuación del joven, Iraola se apresuró a hacer una valoración prudente de su progresión. El entrenador del Liverpool elogió la dedicación del delantero, aunque reconoció que le esperan etapas difíciles.
«Estoy contento con su actitud porque tiene ganas de mejorar los aspectos que creemos que debe mejorar. Tiene ganas de incorporar más cosas a su juego», dijo Iraola a los periodistas después del partido. «Eso es lo bueno de Rio: todavía tiene 18 años y aún no es un jugador completo. Puede añadir cosas a su juego, por suerte también para nosotros, y espero que siga por el mismo camino».
Iraola añadió: «No siempre va a ser así. Tendrá altibajos durante el proceso, pero estoy contento porque, en cuanto a su actitud, lo veo en un gran momento».
La versatilidad y la valentía impulsan un rápido ascenso
Ngumoha ha demostrado una notable versatilidad táctica al cambiar de banda según las exigencias del sistema de su entrenador. Esta capacidad de adaptación está resultando crucial mientras continúa su desarrollo al más alto nivel.
Sobre estos ajustes tácticos, Iraola añadió: «Ha cambiado mucho de banda y últimamente ha jugado bastante por la derecha. Ahora se siente muy cómodo e incluso está incorporando disparos con el [pie] izquierdo. Todavía no ha marcado con ellos, pero está progresando y, si consigue añadir estas pequeñas cosas a su juego, estará en una posición aún mejor».
El propio jugador rebosa confianza y acepta la presión del fútbol europeo de primer nivel. Sobre el apoyo de la afición en Anfield, Ngumoha dijo: «Como siempre digo, tenemos a los mejores aficionados del mundo. Oír cómo corean mi nombre es un sueño».
«Siempre que recibo el balón y tengo la oportunidad de encarar en un uno contra uno o, a veces, en un dos contra uno, no dudo en hacerlo. Confío en mí mismo para hacerlo. Cuantas más ocasiones generemos, más preocuparemos al rival. Solo tengo que seguir adelante y ser implacable».
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Feroz competencia por los puestos en ataque
Aunque Ngumoha está aprovechando sus oportunidades, no le resultará fácil conservar un puesto habitual en el once titular. El adolescente afronta una intensa competencia por los minutos de juego en la poblada delantera del Liverpool.
Con Barcola, Victor Munoz y Cody Gakpo compitiendo por las posiciones de banda, Iraola dispone de varias opciones de primer nivel. Ngumoha debe mantener su instinto implacable y seguir puliendo los detalles de su juego si quiere imponerse a sus compañeros de renombre.
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