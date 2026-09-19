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«¡No siempre podemos ir a remolque!», Lautaro Martínez lanza una seria advertencia a sus compañeros del Inter tras rescatar por partida doble un punto en Roma
Una historia de dos mitades en el Olímpico
El Inter de Milán volvió a verse el sábado por la noche en una situación ya conocida cuando un doblete de Manu Kone puso a la Roma con dos goles de ventaja antes del minuto 40. De forma llamativa, fue el cuarto partido consecutivo entre la Serie A y la Champions League en el que el Inter se veía 2-0 abajo, después de haber logrado remontadas completas para ganar dos de esos encuentros anteriores. Hizo falta un cambio importante de intensidad para que el vigente campeón lograra rehacerse, con su capitán talismán, Martinez, iniciando la reacción en el minuto 46 antes de acabar marcando de volea el gol del empate en el 79'.
Hablando con DAZN tras el thriller de cuatro goles, el delantero no se mordió la lengua sobre el primer periodo. "La primera parte hay que borrarla, porque no tuvimos la actitud adecuada", afirmó. "Tras la reanudación, cambiamos la mentalidad, y en un partido de este nivel se hace difícil si regalas toda una mitad".
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Ir a remolque en el partido es un hábito peligroso
Esta última remontada marca el tercer partido consecutivo de la Serie A en el que el equipo de Simone Inzaghi se ve dos goles por detrás antes de rescatar un resultado. Esta preocupante tendencia comenzó el 5 de septiembre, cuando el Inter se puso 2-0 por debajo ante el Napoli antes de recuperarse para ganar 3-2 gracias a un dramático doblete de Martinez. Una historia similar se produjo el lunes contra el Udinese, cuando el Inter volvió a verse dos goles abajo antes de remontar con fuerza hasta una victoria por 5-3. Aunque estas remontadas dicen mucho del carácter de la plantilla y de su nivel físico, Martinez recela de depender de heroicidades de última hora para sacar al equipo de problemas provocados por él mismo.
"No conseguimos los tres puntos, pero teniendo en cuenta lo bueno que es la Roma y el momento de la temporada, es un buen punto", admitió Martinez. "Sí tenemos que revisar cómo empezamos los partidos, porque no siempre podemos ir a remolque".
Redención personal y estado físico
En el plano personal, Martínez ha empezado con fuerza esta temporada, con cuatro goles ya en su cuenta. El resultado mantiene a la Roma en lo más alto de la clasificación de la Serie A con 13 puntos, por delante del segundo, el Inter, solo por diferencia de goles. El delantero reveló que su gran estado de forma individual es fruto de un exigente programa de entrenamiento veraniego diseñado para dejar atrás las frustraciones de una complicada campaña internacional.
Al reflexionar sobre su recorrido durante el último año, la estrella del Inter señaló: "El Mundial fue un golpe duro para mí, allí también fuimos siempre a remolque, en realidad. Trabajé muy duro mi físico y quiero darlo todo por el Inter".
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Rindiendo homenaje a las leyendas
Más allá del análisis táctico, Martínez se tomó un momento para reflexionar sobre el mundo del fútbol en un sentido más amplio, empezando por el triste fallecimiento de un icono del Inter. «Mazzola fue una leyenda para el Inter y para todo el fútbol italiano, así que enviamos nuestro apoyo a su familia», dijo, rindiendo homenaje al gran Sandro Mazzola, que murió a los 83 años. El capitán también habló sobre el futuro de la selección argentina y la eventual salida de Lionel Messi de la escena internacional.
De cara a un futuro sin el legendario número diez, Martínez expresó la emoción colectiva que siente el grupo. Comentó: «Será una noche emotiva, de piel de gallina, por todo lo que Leo ha sido no solo para Argentina, sino para el fútbol mundial. Debemos seguir adelante sin él».
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