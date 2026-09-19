El Inter de Milán volvió a verse el sábado por la noche en una situación ya conocida cuando un doblete de Manu Kone puso a la Roma con dos goles de ventaja antes del minuto 40. De forma llamativa, fue el cuarto partido consecutivo entre la Serie A y la Champions League en el que el Inter se veía 2-0 abajo, después de haber logrado remontadas completas para ganar dos de esos encuentros anteriores. Hizo falta un cambio importante de intensidad para que el vigente campeón lograra rehacerse, con su capitán talismán, Martinez, iniciando la reacción en el minuto 46 antes de acabar marcando de volea el gol del empate en el 79'.

Hablando con DAZN tras el thriller de cuatro goles, el delantero no se mordió la lengua sobre el primer periodo. "La primera parte hay que borrarla, porque no tuvimos la actitud adecuada", afirmó. "Tras la reanudación, cambiamos la mentalidad, y en un partido de este nivel se hace difícil si regalas toda una mitad".