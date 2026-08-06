Antes de la llegada del agente del jugador a la concentración, la reunión que juntó a Al-Aqidi con el entrenador Ange Postecoglou ya había resuelto por completo la situación.

Al-Aqidi preguntó directamente a su entrenador por su valoración técnica, y este le confirmó que es un portero destacado y que su presencia es importante para el equipo, pero el jugador no se conformó con eso, sino que pidió una respuesta clara sobre su futuro tras años de promesas incumplidas.

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Al-Aqidi aclaró que no rechaza la competencia, sino que acepta ser suplente si el otro portero es mejor que él, pero se niega a convertirse en una segunda opción cuando el nivel es parejo o incluso cuando la ventaja está a su favor.

La respuesta de Ange fue contundente, pues afirmó que no podía ofrecer ninguna garantía y que tiene la intención de aplicar una política de rotación entre Al-Aqidi y el brasileño Bento hasta decidir más adelante quién será el portero titular.

Para Al-Aqidi, esta respuesta no fue suficiente, y la reunión terminó, pero el mensaje quedó claro: el jugador no aceptará que se repita el mismo escenario, y de ahí comenzó el camino de salida que acabó con su traspaso al Al-Fateh, bajando el telón sobre una de las historias más emocionantes del mercado saudí este verano.