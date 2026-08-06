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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

«No seré un suplente»: los entretelones de una reunión secreta que puso fin a la relación entre el Al-Nassr y Al-Aqidi

N. Alaqidi
Al Nasr FC
1ª División
Arabia Saudí

Gran conmoción

La salida de Nawaf Al-Aqidi del Al-Nassr rumbo al Al-Fateh no fue una simple operación de traspaso, sino el final de una larga historia de promesas y espera, que concluyó con una reunión decisiva que cambió el futuro del guardameta internacional.

 Y entre el deseo de la directiva de renovar, los intentos de los intermediarios por retenerlo y la firmeza del jugador en su postura, llegó la reunión que lo juntó con el entrenador australiano Ange Postecoglou para escribir el último capítulo de la relación.

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  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un acuerdo a tres bandas que cerró el fichaje

    Las negociaciones concluyeron con un acuerdo total entre el Al Nassr, el Al Fateh y Nawaf Al Aqidi para el traspaso del portero a las filas del Al Fateh durante el mercado de fichajes de verano, en una operación que no se limitó únicamente a la contraprestación económica.

    Según los detalles mencionados por el periodista saudí Abdulaziz Al Muraisel, el Al Nassr obtuvo una cantidad económica, además del traspaso del lateral derecho Saeed Baatiyah y del portero Abdulhadi Al Alwan, con la conservación por parte del club de un porcentaje del valor de una futura venta de Al Aqidi, en un movimiento que garantiza al club beneficiarse de cualquier nuevo traspaso del jugador en los próximos años.

    De este modo, el Al Nassr cerró uno de los expedientes más complejos del mercado, después de haber temido perder al portero de forma gratuita al acercarse a la entrada en el periodo libre.

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  • من التجديد إلى قرار البيع

    La paradoja es que la relación entre ambas partes no comenzó de forma tensa, sino que existía un deseo mutuo de renovar el contrato, y los aspectos económicos tampoco representaban una crisis real.

    Los detalles entre bastidores señalan que el príncipe Faisal bin Turki contactó con Nawaf Al-Aqidi y con su agente Mishaal Al-Safaai, y confirmó su disposición a cubrir cualquier diferencia económica si la oferta del Al-Nassr no era la adecuada, en un intento de mantener al guardameta dentro del club.

    Sin embargo, con el paso del tiempo, la postura de la directiva cambió, y comenzó a considerarse seriamente la venta del contrato del jugador, por temor a que se marchara gratis pocos meses después, lo que llevó a varias personalidades del Al-Nassr, encabezadas por Talal Al-Rashid, a intervenir y acercar posturas, e incluso a convencer al agente del jugador de viajar a la concentración del equipo en Portugal para completar los trámites de la renovación.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Una reunión decisiva que lo cambió todo

    Antes de la llegada del agente del jugador a la concentración, la reunión que juntó a Al-Aqidi con el entrenador Ange Postecoglou ya había resuelto por completo la situación.

    Al-Aqidi preguntó directamente a su entrenador por su valoración técnica, y este le confirmó que es un portero destacado y que su presencia es importante para el equipo, pero el jugador no se conformó con eso, sino que pidió una respuesta clara sobre su futuro tras años de promesas incumplidas.

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    Al-Aqidi aclaró que no rechaza la competencia, sino que acepta ser suplente si el otro portero es mejor que él, pero se niega a convertirse en una segunda opción cuando el nivel es parejo o incluso cuando la ventaja está a su favor.

    La respuesta de Ange fue contundente, pues afirmó que no podía ofrecer ninguna garantía y que tiene la intención de aplicar una política de rotación entre Al-Aqidi y el brasileño Bento hasta decidir más adelante quién será el portero titular.

    Para Al-Aqidi, esta respuesta no fue suficiente, y la reunión terminó, pero el mensaje quedó claro: el jugador no aceptará que se repita el mismo escenario, y de ahí comenzó el camino de salida que acabó con su traspaso al Al-Fateh, bajando el telón sobre una de las historias más emocionantes del mercado saudí este verano.

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