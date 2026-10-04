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«No será lo mismo»: Lionel Scaloni hace una sincera confesión sobre Argentina antes de la emotiva despedida de Lionel Messi
El fin de una era para Argentina
Scaloni ha compartido una emotiva reflexión sobre la inminente retirada internacional de Lionel Messi, reconociendo el enorme vacío que dejará el ocho veces ganador del Balón de Oro. Tras una contundente victoria por 7-0 sobre Burkina Faso, el foco pasó de inmediato a la despedida final de Messi, programada para el amistoso del martes contra Benín. Scaloni, que ha guiado a la superestrella hacia la gloria en la Copa América y el Mundial, admitió que la dinámica del equipo cambiará para siempre.
«Solo queda la nostalgia ahora que él no va a estar», explicó Scaloni, en declaraciones recogidas por La Nacion. «Ya no se trata solo del fútbol; tenemos que seguir jugando. Pero la sensación de tenerlo en el campo es única. Eso es lo que me gustaría que la gente entendiera: lo que transmite en un campo de fútbol. A todos: al rival, al compañero, al aficionado rival, al suyo propio. No lo he visto en nadie más. Eso es lo que más vamos a echar de menos. La selección argentina seguirá existiendo, pero lógicamente no será la misma».
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Marcando la pauta a puerta cerrada
Más allá de sus impresionantes recopilaciones de jugadas y de sus momentos mágicos sobre el césped, Lionel Scaloni subraya que el legado definitivo de Messi para las futuras generaciones de futbolistas argentinos viene definido por su ética de trabajo de élite a puerta cerrada. Messi marca un precedente extraordinario por su compromiso incansable, acudiendo constantemente a representar a su selección incluso cuando la clasificación ya está asegurada o su presencia no es estrictamente necesaria.
"Es un ejemplo increíble: el primero en llegar, el último en irse, cómo se cuida, cómo afronta cada partido. Se ve que es un fenómeno solo por cómo juega, pero tiene cosas detrás que ven sus compañeros, y ahí es el mejor ejemplo que puede haber. Ha dejado, o está dejando, porque le queda un partido más, algo incomparable", señaló Scaloni.
Una histeria sin precedentes por las entradas
El encuentro de este martes en el Estadio Monumental sirve como un gran homenaje al legendario capitán, junto al núcleo de jugadores que conquistó el mundo en Qatar 2022. La histeria en torno a la demanda de entradas ha alcanzado cotas sin precedentes, y Scaloni ha revelado la enorme magnitud de aficionados desesperados por ver a Messi con la camiseta de la selección una última vez en suelo argentino.
"Si hubiera cinco estadios Monumental, habrían estado llenos", admitió el seleccionador. "He recibido mensajes de todas partes y no doy abasto para decirle a la gente lo difícil que es conseguir entradas".
"Imagino, ante todo, emoción por parte de todos, incluido Leo, por supuesto. Desde el momento en que pise el césped del Monumental, será un día inolvidable para todos. Estoy agradecido de formar parte de ello. Será su día, el día de sus compañeros, el día de quienes le dieron la mayor alegría futbolística y lo merecen".
- Getty Images Sport
Compromiso con el cargo de entrenador
La especulación sobre el propio futuro de Scaloni sigue creciendo, pero el técnico insistió en que sigue motivado por la energía del cargo más que por la presión externa. Mencionó a los fallecidos Alejandro Sabella y Carlos Bilardo al hablar del peso del puesto, y subrayó la necesidad de llevar una vida equilibrada para evitar verse consumido por las exigencias del banquillo de Argentina.
"Nadie me está poniendo una pistola en la cabeza para seguir. Tengo muy en cuenta lo que dijo en su momento Carlos [Bilardo] y también una conversación con la esposa de Alejandro Sabella", reveló Scaloni. "Es muy importante vivir porque este puesto exige mucha responsabilidad, pero yo sigo viviendo mi vida. Es la única manera de que esto no me consuma; de lo contrario, soy un esclavo".
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