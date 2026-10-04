«No será lo mismo»: Lionel Scaloni hace una sincera confesión sobre Argentina antes de la emotiva despedida de Lionel Messi

Scaloni ha compartido una emotiva reflexión sobre la inminente retirada internacional de Lionel Messi, reconociendo el enorme vacío que dejará el ocho veces ganador del Balón de Oro. Tras una contundente victoria por 7-0 sobre Burkina Faso, el foco pasó de inmediato a la despedida final de Messi, programada para el amistoso del martes contra Benín. Scaloni, que ha guiado a la superestrella hacia la gloria en la Copa América y el Mundial, admitió que la dinámica del equipo cambiará para siempre.

«Solo queda la nostalgia ahora que él no va a estar», explicó Scaloni, en declaraciones recogidas por La Nacion. «Ya no se trata solo del fútbol; tenemos que seguir jugando. Pero la sensación de tenerlo en el campo es única. Eso es lo que me gustaría que la gente entendiera: lo que transmite en un campo de fútbol. A todos: al rival, al compañero, al aficionado rival, al suyo propio. No lo he visto en nadie más. Eso es lo que más vamos a echar de menos. La selección argentina seguirá existiendo, pero lógicamente no será la misma».