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«No será el jugador más importante»: Bacary Sagna advierte a Enzo Fernandez sobre la realidad de la «jerarquía» ante un posible traspaso al Manchester City
Sagna lanza una seria advertencia sobre fichajes
Sagna ha lanzado una seria advertencia a Fernandez. El centrocampista del Chelsea ha sido vinculado con insistencia a un sensacional traspaso al Etihad Stadium en el último día de mercado para unirse al Manchester City. El exdefensa del City sugirió que un traspaso de tanto perfil podría cambiar drásticamente la posición del argentino en el vestuario. Cree que Fernandez tendrá que aceptar una reducción significativa de su estatus en la plantilla si decide cambiar Londres por Mánchester.
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«Haaland es el jugador más importante del Manchester City»
En declaraciones a The Action Network, Sagna no tardó en señalar la jerarquía ya establecida que existe dentro de la plantilla de Enzo Maresca. Insiste en que ningún nuevo fichaje puede desbancar de inmediato al actual talismán ofensivo del club.
«Enzo está considerado probablemente como el jugador más importante del Chelsea», afirmó Sagna. «Si se une al City, no será el jugador más importante del City. Erling Haaland es el jugador más importante del City. Esa es la jerarquía.
«Así que hacerte tu propio espacio lleva tiempo. Enzo, en el Chelsea, es uno de los jugadores más importantes, en lo que respecta a la selección, la capitanía y todo lo demás. El peso recae sobre él. Dirige a los demás. Pero ahora llegas a un equipo en el que no tienes que dirigir a otros. Todos están centrados en sí mismos».
Adaptarse a un sistema táctico estricto
Sagna también destacó las claras diferencias tácticas entre jugar en el Chelsea y desenvolverse dentro del sistema ofensivo altamente estructurado del City. Advirtió de que Fernandez tendrá que ajustar de forma significativa su toma de decisiones sobre el césped.
«Cada vez que alguien hace un desmarque en el City, tienes que soltar el balón», señaló Sagna. «Quizá en el Chelsea puedes permitirte conducir un poco más y nadie te va a decir nada. Pero cuando juegas en clubes más grandes, es diferente.
»También tienes que adaptarte a los demás y no se trata solo de ti y de tu toma de decisiones. Probablemente ahí es donde tienen que encontrar un equilibrio. Pero todos ellos son jugadores de primer nivel, así que espero que puedan rendir en el Man City».
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¿Qué le espera ahora a Fernandez?
Con el cierre del mercado acercándose rápidamente, está por ver si Fernandez acabará cerrando realmente el traspaso. Un movimiento al Etihad supondría sin duda un cambio enorme en su carrera en la Premier League.
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