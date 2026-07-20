La final del Mundial, en el MetLife Stadium, se vio empañada por la polémica tras varias decisiones arbitrales controvertidas. Argentina se quedó con 10 jugadores cuando Fernández recibió la segunda amarilla por una entrada temeraria sobre Pau Cubarsi.

Poco después, Cucurella discutió acaloradamente con Messi, quien protestó ante los árbitros para pedir una sanción al defensa del Real Madrid.

Según el reglamento del Mundial 2026, ocultar la boca al hablar con un rival puede costar la roja, como ya le ocurrió a Miguel Almirón en fases previas, así que algunos creen que Messi buscaba ese mismo castigo para el madridista.