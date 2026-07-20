AFP
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«No seas tan niñato»: Lionel Messi fue criticado por su «ridículo» intento de provocar la expulsión de Marc Cucurella durante la final del Mundial, que España ganó a Argentina
Messi pide que se sancione a Cucurella
La final del Mundial, en el MetLife Stadium, se vio empañada por la polémica tras varias decisiones arbitrales controvertidas. Argentina se quedó con 10 jugadores cuando Fernández recibió la segunda amarilla por una entrada temeraria sobre Pau Cubarsi.
Poco después, Cucurella discutió acaloradamente con Messi, quien protestó ante los árbitros para pedir una sanción al defensa del Real Madrid.
Según el reglamento del Mundial 2026, ocultar la boca al hablar con un rival puede costar la roja, como ya le ocurrió a Miguel Almirón en fases previas, así que algunos creen que Messi buscaba ese mismo castigo para el madridista.
- Getty Images Sport
Dixon condena las acciones de Messi
El incidente provocó la reacción del copresentador de ITV y exdefensa del Arsenal, Dixon, quien durante la retransmisión criticó la protesta de Messi y cuestionó por qué un jugador de su talla intentaría influir en el árbitro.
«El partido se va al traste si te sacan amarillas y rojas por eso, para que expulsen a alguien», dijo Dixon. «No deberías comportarte como un crío e intentar que expulsen a alguien por eso, es ridículo».
España acabó imponiéndose
A pesar de la polémica, La Roja ganó el mayor trofeo del fútbol con un 1-0. El suplente Ferran Torres marcó en el 106' para dar a España su segundo título mundial.
Tras el pitido final, Leandro Paredes se peleó con Eric García y Gavi, y el árbitro lo expulsó.
- Getty
¿Qué le depara el futuro a España?
Pese a ser campeones del mundo, la selección de Luis de la Fuente quiere mantener su racha en futuros torneos. Antes de la Eurocopa 2028, jugará la Liga de Naciones de la UEFA, donde está en el Grupo C con Croacia, Inglaterra y Chequia.
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