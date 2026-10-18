Florian Wirtz dio una exhibición como organizador para impulsar la remontada del Liverpool, que venció 2-1 al Brentford en el Gtech Community Stadium. El centrocampista alemán asistió a Victor Munoz para que empatara en la segunda parte, antes de que Alexander Isak asegurara los tres puntos.

Wirtz fue elegido mejor jugador del partido tras desarticular el bloque bajo del Brentford durante toda la segunda mitad.

Su aportación creativa ayudó al Liverpool a remontar la desventaja con la que llegó al descanso en el oeste de Londres.