Después de cambiar el Chelsea por Merseyside, Ngumoha debutó con el primer equipo en enero de 2025, convirtiéndose, con 16 años y 135 días, en el jugador más joven en ser titular en un partido del gigante de la Premier League Liverpool.

A partir de ahí hizo falta paciencia, bajo la dirección de Arne Slot, pero durante la campaña 2025-26 le llegaron más oportunidades. Un agónico gol de la victoria en Newcastle en agosto le permitió hacer aún más historia como el goleador más joven del Liverpool.

Después pasó a jugar en la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup, lo que le permitió ganarse un sitio en los planes previos al torneo de Inglaterra de cara al Mundial de 2026. Debutó con Inglaterra en un amistoso ante Nueva Zelanda.