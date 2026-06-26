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«No sé si somos los favoritos», declara Koeman antes del partido contra Marruecos

Holanda vs Marruecos
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Túnez vs Holanda
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R. Koeman
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No creo que seamos favoritos contra Marruecos.

Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, advirtió del potencial de Marruecos, su rival en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Holanda lideró el Grupo 6 con 9 puntos y Marruecos fue segundo del Grupo 3 con 7.

Reuters recogió sus palabras tras la victoria 3-1 sobre Túnez.

Koeman afirmó que ya se centra en el encuentro en Monterrey y advirtió que no existe un camino fácil en el torneo.

“No sé si somos favoritos, pero debemos prepararnos bien, será un partido importante”, añadió.

Koman continuó: «Marruecos es una buena selección, tiene mucha calidad y es capaz de marcar con facilidad».

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    Nos enfrentamos a nuestra verdadera prueba

    Ronald Koeman rehusó detallar el futuro de la selección de su país tras el partido contra Marruecos.

    «No estamos en una situación que nos permita pensar en eso ahora. Nos espera nuestra verdadera prueba, y es en lo que nos centraremos», señaló.

    Aunque Holanda ya está en eliminatorias, Koeman quiere mejorar la defensa, ya que su equipo ha encajado gol en los últimos siete partidos.

    «Le estamos prestando mucha atención a este tema», afirmó. «Uno o dos jugadores no están en el lugar correcto y no se cierran los espacios como se debería; estas son las cuestiones que discutiremos con los jugadores».

    Aun así, recordó que su equipo es fuerte en ataque.

    Añadió: «En fútbol siempre se encaja algún gol, pero también hemos marcado 10 en tres partidos».

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