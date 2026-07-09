Klopp admitió que intentar fichar al delantero fue «el fichaje más caro en el que nunca hemos invertido». Luego relató: «Volamos con el Liverpool de Blackpool a Niza. Toda la familia Mbappé se subió al avión privado de cinco habitaciones. Luego estuvimos volando en círculos, hablamos con la familia, comimos de maravilla...»

El presentador Johannes B. Kerner (61) le preguntó por qué. Klopp respondió: «No podíamos dejarnos ver. Volábamos en círculos, fue genial... y luego se fue a París». Eso fue en el verano de 2017: Mbappé fichó primero cedido y, un año después, de forma definitiva por 180 millones de euros.

Un verano antes, Klopp ya había recibido un “no” de Dembélé, quien optó por ir del Rennes al BVB: «Hablamos en París», recordó. «Ya entonces tuve esa sensación; ahora no sé si él sabía siquiera quiénes éramos».

El agente de Dembélé organizó la reunión, pero no salió como esperaba: «Me marché pensando: “Esto es una mierda”. Se me cayó el móvil al suelo; ese fue el único resultado de la noche».

Sobre Rabiot, Klopp solo añadió: «Hablamos con su madre, igual que con la de Mbappé».

Los tres estarán en el once inicial de Francia el jueves ante Marruecos, reedición de la semifinal del Mundial 2022.