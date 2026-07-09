Klopp, como comentarista en MagentaTV, contó que intentó fichar al capitán Kylian Mbappé (27, Real Madrid), al ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé (29, París Saint-Germain) y al mediocampista Adrien Rabiot (31, AC Milan), pero no lo logró.
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«No sé si siquiera sabía quiénes éramos»: tres superestrellas de la selección francesa se le escaparon a Jürgen Klopp en el Liverpool FC
En el estadio Foxborough de Boston, mientras los franceses calentaban, el futuro seleccionador alemán reconoció: «Es un momento muy duro. Ya negocié con tres de ellos y nunca los conseguí».
Klopp dirigió a los Reds entre 2015 y 2024 y, al inicio de su etapa, intentó fichar a Mbappé, entonces en el AS Mónaco. «Con Kylian, no recuerdo el año, pero fue antes de que se fuera a París».
- Getty Images Sport
El intento fallido de Jürgen Klopp por fichar a Ousmane Dembélé terminó con un teléfono roto.
Klopp admitió que intentar fichar al delantero fue «el fichaje más caro en el que nunca hemos invertido». Luego relató: «Volamos con el Liverpool de Blackpool a Niza. Toda la familia Mbappé se subió al avión privado de cinco habitaciones. Luego estuvimos volando en círculos, hablamos con la familia, comimos de maravilla...»
El presentador Johannes B. Kerner (61) le preguntó por qué. Klopp respondió: «No podíamos dejarnos ver. Volábamos en círculos, fue genial... y luego se fue a París». Eso fue en el verano de 2017: Mbappé fichó primero cedido y, un año después, de forma definitiva por 180 millones de euros.
Un verano antes, Klopp ya había recibido un “no” de Dembélé, quien optó por ir del Rennes al BVB: «Hablamos en París», recordó. «Ya entonces tuve esa sensación; ahora no sé si él sabía siquiera quiénes éramos».
El agente de Dembélé organizó la reunión, pero no salió como esperaba: «Me marché pensando: “Esto es una mierda”. Se me cayó el móvil al suelo; ese fue el único resultado de la noche».
Sobre Rabiot, Klopp solo añadió: «Hablamos con su madre, igual que con la de Mbappé».
Los tres estarán en el once inicial de Francia el jueves ante Marruecos, reedición de la semifinal del Mundial 2022.
Las etapas de Jürgen Klopp como entrenador principal
Periodo Club 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool
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