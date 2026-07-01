«No sé si lo conseguiremos»: Erling Haaland admite que Noruega tiene pocas opciones de vencer a Brasil en los octavos de final del Mundial

Noruega avanzó a octavos tras ganar 2-1 a Costa de Marfil. Haaland, con un tanto en el 86 tras asistencia de Berg, fue clave. Pero el delantero, en vez de celebrar, prefirió moderar las expectativas sobre el siguiente rival.

Tras el pitido final, declaró: «Vamos a octavos, donde habrá equipos excelentes. No será fácil; no sé si lo conseguiremos. Nos hemos preparado mucho y seguimos muy bien preparados», afirmó. Al ser preguntado por las opciones de eliminar a Brasil, respondió sin rodeos: «Eh… muy escasas».