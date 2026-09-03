El Chelsea ha cerrado un acuerdo de 7,5 millones de libras para fichar a Martinez procedente del Aston Villa después de que Robert Sanchez ofreciera una actuación titubeante en su partido inaugural.

La baja cifra ha recibido elogios generalizados, y Wright afirmó en The Overlap: «Creo que es un gran fichaje para el Chelsea. Es el portero que puede llevarles a ese siguiente nivel porque necesitaban hacer algo ahí».

Sin embargo, Keane rechazó por completo esa valoración, expresó serias dudas sobre el traspaso y destacó la cantidad de goles que el portero encajó durante la campaña anterior.