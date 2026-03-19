«¡No se puede perder por 8-2!» - John Terry critica duramente al Chelsea tras su abultada derrota ante el PSG en la Liga de Campeones

El Chelsea cayó por 5-2 en el Parc des Princes en el partido de ida de la eliminatoria y, posteriormente, sufrió una derrota por 3-0 en Stamford Bridge en el partido de vuelta. El marcador global de 8-2 supone la peor derrota de la historia del Chelsea en las fases eliminatorias de la Liga de Campeones y se espera que provoque una profunda reflexión en el oeste de Londres. El entrenador, Liam Rosenior, admitió tras el partido que quería que su equipo mostrara más garra.

Declaró a los periodistas: «Al 100 %. A los seis minutos cometimos otro error que nos dejó sin fuerzas. Creo que el segundo gol lo marcó desde 25 metros, por la escuadra. Cuando te vas perdiendo por dos goles tan pronto y por cinco en el global, es una noche muy, muy difícil. Obviamente, queríamos plantar más cara de lo que lo hicimos. Hay que dar crédito al PSG. Su juego de posesión fue realmente excelente en este partido y, en el global de la eliminatoria, se merecen pasar».