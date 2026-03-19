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«¡No se puede perder por 8-2!» - John Terry critica duramente al Chelsea tras su abultada derrota ante el PSG en la Liga de Campeones
El Chelsea queda eliminado ante el PSG
El Chelsea cayó por 5-2 en el Parc des Princes en el partido de ida de la eliminatoria y, posteriormente, sufrió una derrota por 3-0 en Stamford Bridge en el partido de vuelta. El marcador global de 8-2 supone la peor derrota de la historia del Chelsea en las fases eliminatorias de la Liga de Campeones y se espera que provoque una profunda reflexión en el oeste de Londres. El entrenador, Liam Rosenior, admitió tras el partido que quería que su equipo mostrara más garra.
Declaró a los periodistas: «Al 100 %. A los seis minutos cometimos otro error que nos dejó sin fuerzas. Creo que el segundo gol lo marcó desde 25 metros, por la escuadra. Cuando te vas perdiendo por dos goles tan pronto y por cinco en el global, es una noche muy, muy difícil. Obviamente, queríamos plantar más cara de lo que lo hicimos. Hay que dar crédito al PSG. Su juego de posesión fue realmente excelente en este partido y, en el global de la eliminatoria, se merecen pasar».
- AFP
«No se puede perder por 8-2»: Terry arremete contra el Chelsea
Terry también se ha mostrado crítico con el Chelsea y ha declarado: «Por desgracia, esto se acabó. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Ir perdiendo 3-2 a domicilio ante el PSG cuando, en realidad, jugamos muy bien durante todo el partido, o al menos durante 70 minutos. Me quedo con el 3-2, lo aceptaría sin dudarlo para volver al Bridge; creo que podemos darle la vuelta a cualquier partido contra cualquiera, pero luego encajamos goles en los últimos minutos y lo complicamos todo.
«Y luego, anoche [martes], encajamos un gol a los seis minutos, así que todo lo que pasó anoche... ni siquiera puedo hablar de ello. Ni siquiera puedo entrar en detalles. Estoy muy frustrado. Pero contra cualquier equipo no se puede perder 8-2 en el global de la eliminatoria. Lo siento, no se puede. No me importa quién seas, de qué equipo seas, no se puede perder 8-2, así que es realmente frustrante».
Rosenior pide al Chelsea que se mantenga firme
Rosenior también ha pedido a su equipo que demuestre fortaleza tras la abultada derrota ante el PSG, para garantizar que el resultado no tenga un impacto negativo en el resto de la temporada. Añadió: «Sí, tiene que ser así. Ese es mi trabajo. Mi forma de abordarlo es la misma de siempre. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que asegurarnos de ir al Everton con una organización, con frescura e intensidad en nuestro equipo, porque queremos estar en esta competición la próxima temporada. Y si jugamos como sé que podemos hacerlo, podemos conseguirlo sin cometer los errores individuales que estamos cometiendo en este momento».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Chelsea ha perdido sus tres últimos partidos en todas las competiciones, lo que significa que Rosenior debe animar a sus jugadores antes de volver a la acción en la Premier League. Los Blues se enfrentan al Everton en el Hill Dickinson Stadium el sábado y saben que no pueden permitirse seguir perdiendo puntos si quieren asegurarse una plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada.
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