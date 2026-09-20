Nicolo Campo
Traducido por
«¡No se puede jugar solo una parte!» - Claude Makelele y Steve McManaman lanzan un duro veredicto sobre el Real Madrid
Los iconos galácticos elevan las apuestas para el derbi madrileño
Las leyendas del Real Madrid Steve McManaman y Claude Makelele se unieron a ESPN FC para analizar los retos tácticos a los que se enfrenta el Real Madrid antes del derbi del domingo contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Con el líder de la liga, el Barcelona, seis puntos por delante, ambas exestrellas declararon que la derrota es completamente inaceptable.
El equipo de Diego Simeone está solo dos puntos por detrás del Real Madrid, lo que hace que la victoria sea vital para ambos clubes de la capital.
La pareja de Galácticos insistió en que mantener el impulso en la lucha por el título requiere una actuación contundente inmediata a domicilio.
- Bernd Müller
Makelele pide un ataque proactivo en lugar de cautela defensiva
Al abordar las decisiones tácticas en ESPN FC, Makelele defendió con firmeza que el Real Madrid debe abandonar la timidez defensiva y apostar por un planteamiento ofensivo y proactivo. Instó al cuerpo técnico a alinear perfiles de vocación ofensiva capaces de imponer su dominio desde el pitido inicial.
Makelele subrayó que replegarse en una estructura pasiva ante rivales de primer nivel genera una vulnerabilidad innecesaria.
"El Real Madrid debe mostrar una actuación dominante durante 90 minutos y jugar de forma más ofensiva, en lugar de defensiva", afirmó Makelele. "Hay que ser valiente y sacar jugadores de ataque".
Los expertos señalan la peligrosa inconsistencia en el rendimiento
McManaman y Makelele expresaron su preocupación por la tendencia del Real Madrid a ofrecer actuaciones irregulares, de dos mitades, esta temporada. El equipo ha tenido problemas en repetidas ocasiones para mantener el control táctico durante los 90 minutos completos, confiando en cambio en la magia individual en los minutos finales.
El joven delantero Carlos Espi ya ha marcado dos goles de la victoria en el tiempo añadido esta temporada, incluido su heroico desenlace ante el Elche en su último partido.
«No se puede jugar solo una mitad de un partido a este nivel», advirtió McManaman durante la retransmisión. «Confiar en momentos tardíos es peligroso ante un equipo como el Atlético».
- Pressinphoto
El exgeneral del centro del campo predice un triunfo del Real Madrid por 3-2
A pesar de señalar defectos estructurales, Makelele sigue confiando en que la potencia individual de primer nivel del Real Madrid resultará decisiva en una batalla de alta intensidad. La leyenda francesa pronosticó una vibrante victoria por 3-2 del Real Madrid en el Metropolitano.
Una victoria recortaría la distancia con el Barcelona, además de proporcionar un impulso vital antes de que continúe la competición doméstica.
«Creo que el Real Madrid ganará este partido por 3-2», concluyó Makelele.
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