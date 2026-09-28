La leyenda del Manchester United Ferdinand ha elogiado con entusiasmo a la joya de la cantera JJ Gabriel, aunque acompañó sus elogios con una seria advertencia a la directiva del club sobre el futuro del jugador. El delantero de 15 años se ha convertido recientemente en objeto de una intensa especulación después de que, según los informes, sus representantes informaran a los dirigentes del United de su deseo de buscar un nuevo desafío lejos de Old Trafford.

Hablando en su canal de YouTube, Ferdinand expresó su asombro por la capacidad técnica y la proyección física del adolescente. «Antes que nada, menuda talento tiene este chico», afirmó el seis veces ganador de la Premier League. «Es una locura. No sé dónde está el techo de este chico. Le he visto jugar, le he visto entrenar, he escuchado a gente que le ha entrenado durante varios años y no hay duda de que este chico va a llegar a lo más alto».

Añadió: «Creo que tenemos que entender las razones por las que quiere dejar el club. No es un chico de 15 años tomando esta decisión por su cuenta, puede que su familia tenga sus razones».