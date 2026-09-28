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«¡No se puede intimidar al Manchester United!». Rio Ferdinand da su veredicto sobre JJ Gabriel mientras el joven de 15 años presiona para salir de Old Trafford en medio del interés europeo
Ferdinand elogia el potencial «de locos» de una estrella adolescente
La leyenda del Manchester United Ferdinand ha elogiado con entusiasmo a la joya de la cantera JJ Gabriel, aunque acompañó sus elogios con una seria advertencia a la directiva del club sobre el futuro del jugador. El delantero de 15 años se ha convertido recientemente en objeto de una intensa especulación después de que, según los informes, sus representantes informaran a los dirigentes del United de su deseo de buscar un nuevo desafío lejos de Old Trafford.
Hablando en su canal de YouTube, Ferdinand expresó su asombro por la capacidad técnica y la proyección física del adolescente. «Antes que nada, menuda talento tiene este chico», afirmó el seis veces ganador de la Premier League. «Es una locura. No sé dónde está el techo de este chico. Le he visto jugar, le he visto entrenar, he escuchado a gente que le ha entrenado durante varios años y no hay duda de que este chico va a llegar a lo más alto».
Añadió: «Creo que tenemos que entender las razones por las que quiere dejar el club. No es un chico de 15 años tomando esta decisión por su cuenta, puede que su familia tenga sus razones».
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El ascenso meteórico de Gabriel en el Manchester United
El ascenso de Gabriel a través de las categorías en Carrington ha sido, sencillamente, meteórico. Tras incorporarse a la academia hace cuatro años, fue promocionado rápidamente al equipo sub-18 con solo 14 años, lo que ponía de relieve la enorme confianza que el cuerpo técnico tenía en sus capacidades. Su desarrollo alcanzó un nuevo hito el año pasado, cuando fue invitado a entrenarse con el primer equipo, lo que le permitió conocer de primera mano los estándares que se exigen en la élite.
Ferdinand cree que el club debe priorizar la integridad a largo plazo de la estructura de su academia por encima de las exigencias de una sola persona, y señaló que «habrá otros chicos que utilicen esto como punto de referencia, así que no puedes dar la imagen de ser débil como club de fútbol. Pero, insisto, no conozco todos los hechos y me encantaría conocerlos».
Navegar por la compleja dinámica del desarrollo juvenil
Ferdinand recordó haber visto al joven defenderse ante profesionales curtidos, algo que no hizo más que reforzar su creencia en el enorme potencial del jugador. «¿Están siendo impacientes, creen que ya debería haber tenido minutos, les prometieron cosas y ahora están disgustados?», se preguntó Ferdinand al hablar de las motivaciones detrás de la posible salida.
«Recuerdo verle en un entrenamiento y estaba haciendo ejercicios de disparo con Bruno Fernandes. Ese es el Jugador del Año de la PFA y uno de los mejores centrocampistas del mundo. Con 15 años, eso me habría bastado. Pero quizá tiene aspiraciones y quiere estar jugando ya. Pero no se puede permitir que un chico de 15 años intimide al Manchester United, por muy bueno que sea. Así que, sea cual sea el desenlace, el Manchester United tiene que mantenerse firme en esto».
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Los grandes de Europa rondan el fichaje de Gabriel
La incertidumbre en torno al futuro de Gabriel ha puesto en alerta a los clubes más grandes del fútbol mundial, lo que ha generado una partida de "póker" de alto riesgo por hacerse con sus servicios. Aunque se ha vinculado mucho al delantero con el Real Madrid y el Barcelona, el gigante alemán Bayern de Múnich también sigue firmemente en la carrera.
Según se informa, el Paris Saint-Germain también está listo para mover ficha, y se dice que el campeón francés está siguiendo muy de cerca la situación mientras Gabriel se acerca a su 16º cumpleaños, el 6 de octubre. Esta fecha es importante porque marca el momento en el que puede estar representado legalmente por un intermediario de jugadores con licencia, lo que podría acelerar las conversaciones formales sobre un traspaso.
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