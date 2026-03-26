«No se puede imaginar al FC Bayern sin él»: grandes elogios para un defensa del equipo de Múnich

Hace tiempo que es titular en la selección croata, pero no solo eso. «Josip se ha convertido en mi jugador favorito absoluto aquí en Croacia», declaró Ivica Olic al diario *Bild*. Olic jugó en su día en el FC Bayern, más tarde trabajó junto a Stanisic como segundo entrenador de la selección croata y ahora es seleccionador de la sub-21. «Su evolución en el Bayern fue sorprendentemente rápida para nosotros: pasó de ser el duodécimo o decimotercer jugador de la plantilla a convertirse en un jugador realmente importante».

Ivan Rakitic añadió: «Los croatas estamos muy orgullosos de Josip. Ya es indispensable para nuestra selección nacional en lo deportivo y estoy seguro de que, en los próximos tiempos, se convertirá cada vez más en uno de los líderes de nuestra nueva generación». A lo largo de su exitosa carrera, Rakitic jugó, entre otros, en el FC Schalke 04 y el FC Barcelona. Desde julio de 2025, este jugador de 38 años es director técnico del Hajduk Split.

Rakitic elogió a Stanisic por su «inteligente» cesión al Leverkusen: «Creo que allí se ha convertido en un mejor futbolista, porque tenía algo menos de presión que en el Bayern y así pudo crecer con tranquilidad bajo la tutela de Xabi Alonso. Los grandes éxitos le han dado aún más confianza en sí mismo. Y ahora está en un estado de forma tal que no se puede imaginar al FC Bayern sin él».

En la próxima fase de partidos internacionales, Stanisic se enfrentará con Croacia en Estados Unidos a Colombia, con su compañero de Múnich Luis Díaz, y a Brasil.