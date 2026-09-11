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«¡No se puede escribir un guion así!»: Ruben Aguilar se queda sin palabras mientras su amigo de la infancia Florian Thauvin desata una remontada salvaje
Aguilar culmina una remontada de locura en Praga
Ruben Aguilar se erigió en el héroe definitivo al dar al RC Lens una notable victoria por 3-2 en la UEFA Champions League ante el Slavia de Praga en el Fortuna Arena. El equipo de Dino Toppmoller parecía condenado a una frustrante derrota cuando Sturm puso por delante 2-1 al Praga, con diez hombres, en el minuto 89.
Sin embargo, Florian Thauvin empató en el minuto 91 antes de que Aguilar firmara un brillante disparo ajustado al poste dos minutos después.
El dramático resultado aseguró la primera victoria a domicilio del Lens en la máxima competición europea desde 1998.
- NurPhoto
El lateral elogia el singular espíritu emocional del Lens
En declaraciones posteriores al partido a Canal+, Aguilar admitió que nadie podría haber escrito un final tan caótico para el encuentro. El defensa destacó la profunda conexión emocional dentro de la plantilla e insistió en que sufrir juntos sigue siendo clave para su unidad.
Expresó un inmenso orgullo por representar al club en el mayor escenario europeo.
«Cuando llevas este escudo, tienes que dar el 100 %», afirmó Aguilar. «Lo damos todo por la gente de Lens, y solo en este club puedes vivir emociones así. Estoy muy orgulloso esta noche. No podríamos haber escrito este guion».
La conexión con su amigo Thauvin da frutos
El autor del gol de la victoria también quiso celebrar su estrecha relación con su compañero goleador Thauvin. Después de haberse entrenado juntos al principio de sus carreras, Aguilar expresó su enorme alegría al ver que ambos marcaron en la Champions League la misma noche.
Elogió a toda la plantilla, incluidos los suplentes, por mantener una unión total en cada giro de los acontecimientos.
«Nos entrenamos juntos y esta noche los dos marcamos en la Champions League», añadió Aguilar. «Mi amigo Flo se llevó el trofeo al mejor jugador del partido y estoy muy feliz por él. Somos muy buenos amigos, nos lo pasamos genial, sufrimos juntos y todos tenemos nuestra recompensa».
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El foco vuelve a la Ligue 1
Tras firmar un apasionante arranque europeo, el Lens debe trasladar rápidamente ese impulso de nuevo a la competición doméstica. El equipo de Toppmoller's regresa a la acción en la Ligue 1 el domingo, cuando reciba al Le Mans FC.
El conjunto francés espera llevar a su campaña nacional la resiliencia recién forjada y el inquebrantable espíritu de equipo tras una noche inolvidable en Praga.
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