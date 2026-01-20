Getty
"No se puede controlar" - Liam Rosenior se pronuncia ante los rumores que vinculan a Enzo Fernández con el Real Madrid y PSG
El futuro de Fernandez en el Chelsea está en duda
El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea está bajo el foco en medio de crecientes rumores sobre una posible salida. En Stamford Bridge ya no consideran al mediocampista argentino como “intocable” y estarían dispuestos a negociar su venta siempre que llegue una oferta por el precio adecuado.
Real Madrid y Paris Saint-Germain han sido vinculados con el campeón del mundo, ante el interés de ambos clubes por reforzarse con un mediocampista de clase mundial. Fernández le costó al Chelsea alrededor de 121 millones de euros cuando fue fichado desde el Benfica en 2023, por lo que una nueva transferencia difícilmente sería económica.
Además, se señala que el propio jugador estaría evaluando su futuro tras la salida de Enzo Maresca como entrenador principal del club.
Rosenior responde a rumores de traspaso
El nuevo entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, fue consultado sobre los rumores de mercado y compartió su postura respecto a Enzo Fernández. En declaraciones a los medios, minimizó las especulaciones en torno al mediocampista argentino.
“No significa nada para mí. Cuando eres un jugador de clase mundial, siempre habrá rumores que no puedes controlar. Enzo ha sido excepcional desde que trabajo con él. Estuvo enfermo el sábado y aun así, la manera en la que cubrió el campo me sorprendió. Es jugador del Chelsea y espero que tengamos una relación de trabajo exitosa, tanto a corto como a largo plazo”, afirmó.
Rosenior también se refirió a la mejor posición del futbolista y destacó su versatilidad. “Enzo tiene un abanico de cualidades extraordinarias: técnicamente es sobresaliente, recorre mucho terreno, finaliza, marca goles y llega bien al área. Un jugador de su nivel puede desempeñar distintos roles. Tengo que encontrar la mejor química alrededor de su posición, no solo para él, sino para todo el equipo”.
El técnico añadió: “No creo en futbolistas encasillados en una sola posición. Siempre he utilizado a los jugadores en diferentes funciones y haré lo mismo con Enzo, porque es un jugador excepcional”.
Fernandez es duda para el choque de la Champions League
Enzo Fernández atraviesa una temporada sólida con el Chelsea, aunque podría perderse el partido de Liga de Campeones ante Pafos este miércoles en Stamford Bridge. El mediocampista es el más reciente jugador del plantel afectado por un virus que ha golpeado al equipo, y Liam Rosenior ofreció una actualización antes del encuentro.
“Enzo entrenó hoy, pero ninguno de los jugadores afectados está al cien por ciento. Es una enfermedad fuerte, así que tomaremos una decisión mañana sobre su disponibilidad y sobre cómo podría participar, incluso desde el banco”, explicó el técnico.
Rosenior añadió: “Enzo estuvo enfermo ayer y se perdió el entrenamiento. Durante el partido se notaron algunos efectos, y aun así eso habla del nivel de actuación que tuvo contra Brentford”.
¿Sterling y Disasi en movimiento?
Rosenior también ofreció una actualización sobre Raheem Sterling y Axel Disasi, dos integrantes del llamado “escuadrón bomba” del Chelsea. Sobre el extremo inglés, señaló: “Estamos manteniendo conversaciones con Raheem en este momento sobre distintos aspectos de su carrera. Esperamos tener mayor claridad en los próximos días”.
En cuanto a Disasi, el defensor volvió a entrenar con el primer equipo antes del partido frente a Pafos, y el técnico explicó su decisión: “Tomé una decisión respecto a Axel después de tener una muy buena charla con él hace un par de días. Cuando llegué, le dije a los jugadores que esto era un nuevo comienzo para todos, así que era justo sentarnos a hablar. Fue una conversación muy positiva y me permitió conocerlo mucho mejor. Por eso era correcto que volviera a integrarse al grupo”.
Rosenior añadió que el francés aún necesita tiempo para ponerse a punto: “Debido a la situación que ha vivido, está retrasado en cuanto a ritmo de competencia. Seguiremos trabajando muy duro con él para que alcance el nivel necesario”.
¿Qué sigue?
Liam Rosenior dirigirá por primera vez un partido de Champions League este miércoles, cuando el conjunto chipriota Pafos visite el oeste de Londres. Será el penúltimo encuentro de la fase de grupos para los Blues, que la próxima semana viajarán a Nápoles para cerrar esta etapa del torneo.
El técnico del Chelsea reconoció que su objetivo es evitar los play-offs y asegurar la clasificación directa. “Sería lo ideal, sería fantástico. Cuando eres un entrenador nuevo, esos días extra de entrenamiento son muy valiosos para trabajar con el equipo”, afirmó.
