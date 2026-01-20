"No se puede controlar" - Liam Rosenior se pronuncia ante los rumores que vinculan a Enzo Fernández con el Real Madrid y PSG

El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea está bajo el foco en medio de crecientes rumores sobre una posible salida. En Stamford Bridge ya no consideran al mediocampista argentino como “intocable” y estarían dispuestos a negociar su venta siempre que llegue una oferta por el precio adecuado.

Real Madrid y Paris Saint-Germain han sido vinculados con el campeón del mundo, ante el interés de ambos clubes por reforzarse con un mediocampista de clase mundial. Fernández le costó al Chelsea alrededor de 121 millones de euros cuando fue fichado desde el Benfica en 2023, por lo que una nueva transferencia difícilmente sería económica.

Además, se señala que el propio jugador estaría evaluando su futuro tras la salida de Enzo Maresca como entrenador principal del club.